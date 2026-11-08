В Киеве с 9 ноября изменят схему движения транспорта на трёх мостах

В столице вводятся резервные схемы сообщения между левым и правым берегами Днепра. Новые правила должны помочь разгрузить мосты и упорядочить транспортные потоки.

На мосту Патона введут реверсивное движение. С 07:00 до 10:00 три полосы из пяти будут работать в направлении правого берега, а с 16:00 до 20:00 — в направлении левого.

На Северном мосту грузовики будут направляться в объезд через Подольский мостовой переход. Также возобновят движение общественного транспорта с левого берега на правый, а в обратном направлении смогут ехать легковые автомобили и общественный транспорт.

На Южном мосту грузовики с левого берега на правый будут направлять через Дарницкий мост. Для легковых автомобилей и общественного транспорта ограничений не предусмотрено.

На дорогах увеличат количество патрулей, которые будут регулировать движение и помогать водителям. Подробные схемы проезда обещают обнародовать дополнительно.

Источник: Иван Выговский

Жителей и гостей Киева предупредили о частичном ограничении движения по Северному мосту. Изменения для водителей вступят в силу с 11:00 в пятницу, 19 июня, поэтому водителям рекомендуют заранее планировать маршруты.

Из-за последствий атак российских террористов на Киев 7 ноября было изменено движение автобусов через Северный мост. В настоящее время общественный транспорт направлен в объезд через Подольский мостовой переход.

Напомним, что в ночь на субботу, 7 ноября, российские террористические войска трижды нанесли удары по Киеву баллистическими ракетами.

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