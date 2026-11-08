Od 9 listopada w Kijowie zmienią się zasady ruchu na trzech mostach

W stolicy wprowadzane są rezerwowe schematy połączeń między lewym a prawym brzegiem Dniepru. Nowe zasady mają pomóc w odciążeniu mostów i uporządkowaniu przepływu ruchu.

Na moście Patona wprowadzony zostanie ruch rewersyjny. Od godz. 07:00 do 10:00 trzy z pięciu pasów ruchu będą przeznaczone do jazdy w kierunku prawego brzegu, a od godz. 16:00 do 20:00 — w kierunku lewego.

Na Moście Północnym ciężarówki będą kierowane na objazd przez most Podilski. Przywrócony zostanie również ruch transportu publicznego z lewego brzegu na prawy, a w przeciwnym kierunku będą mogły poruszać się samochody osobowe i transport publiczny.

Na Moście Południowym ciężarówki z lewego brzegu na prawy będą kierowane przez most Darnycki. Dla samochodów osobowych i transportu publicznego nie przewiduje się żadnych ograniczeń.

Na drogach zwiększona zostanie liczba patroli, które będą regulować ruch i pomagać kierowcom. Szczegółowe schematy przejazdu mają zostać opublikowane w późniejszym terminie.

Źródło: Iwan Wyhivskyi

Mieszkańcy i goście Kijowa zostali poinformowani o częściowych ograniczeniach ruchu na Moście Północnym. Zmiany dla kierowców zaczną obowiązywać od godz. 11:00 w piątek, 19 czerwca, dlatego zaleca się kierowcom wcześniejsze planowanie tras.

W związku ze skutkami ataków rosyjskich terrorystów na Kijów 7 listopada zmieniono trasy autobusów przejeżdżających przez Most Północny. Obecnie transport publiczny jest kierowany na objazd przez most Podilski.

Przypomnijmy, że w nocy z piątku na sobotę, 7 listopada, rosyjskie siły terrorystyczne trzykrotnie uderzyły na Kijów rakietami balistycznymi.

Czytaj nas na