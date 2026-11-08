Зеленский поручил подготовить программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру разработать программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте столицы и обеспечить достаточный резерв автобусов.

Это необходимо на случай перебоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр.

Также правительство прорабатывает резервные транспортные маршруты, увеличение количества транспорта и изменения в организации дорожного движения в отдельных районах Киева.

Отдельно Зеленский сообщил о восстановлении электроснабжения в Днепропетровской области. После российских ударов без света одновременно оставались более 600 тысяч абонентов. В настоящее время электроснабжение постепенно восстанавливается.

Источник: Владимир Зеленский.

В столице впервые стоимость проезда на частном маршруте достигла 30 грн. Новый тариф ввели на маршрутке №503, которая курсирует от метро «Красный хутор» до улицы Митрополита Шептицкого.

Жителей и гостей Киева предупредили о частичном ограничении движения по Северному мосту. Изменения для водителей вступят в силу с 11:00 в пятницу, 19 июня, поэтому водителям рекомендуют заранее планировать маршруты.

Из-за последствий атак российских террористов на Киев 7 ноября было изменено движение автобусов через Северный мост. В настоящее время общественный транспорт направлен в объезд через Подольский мостовой переход.

Напомним, что в ночь на субботу, 7 ноября, российские террористические войска трижды нанесли удары по Киеву баллистическими ракетами.





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