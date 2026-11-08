Prezydent Wołodymyr Zełenski zlecił premierowi opracowanie programu bezpłatnych przejazdów miejskim transportem naziemnym w stolicy oraz zapewnienie wystarczającej liczby autobusów.

Jest to konieczne na wypadek zakłóceń w funkcjonowaniu metra lub problemów z mostami nad Dnieprem.

Rząd opracowuje również rezerwowe trasy transportowe, zwiększenie liczby pojazdów oraz zmiany w organizacji ruchu drogowego w poszczególnych dzielnicach Kijowa.

Osobno Zełenski poinformował o przywróceniu dostaw energii elektrycznej w obwodzie dniepropetrowskim. Po rosyjskich atakach bez prądu pozostało jednocześnie ponad 600 tysięcy odbiorców. Obecnie dostawy energii elektrycznej są stopniowo przywracane.

Źródło: Wołodymyr Zełenski.

W stolicy po raz pierwszy opłata za przejazd prywatnym autobusem osiągnęła 30 hrywien. Nową taryfę wprowadzono na linii nr 503, która kursuje od stacji metra „Czerwony Chutir” do ulicy Metropolity Sheptyckiego.

Mieszkańcy i goście Kijowa zostali poinformowani o częściowym ograniczeniu ruchu na Moście Północnym. Zmiany dla kierowców zaczną obowiązywać od godz. 11:00 w piątek, 19 czerwca, dlatego zaleca się kierowcom wcześniejsze planowanie tras.

W związku ze skutkami ataków rosyjskich terrorystów na Kijów 7 listopada zmieniono trasę autobusów przejeżdżających przez Most Północny. Obecnie transport publiczny jest kierowany na objazd przez most Podilski.

Przypomnijmy, że w nocy z piątku na sobotę, 7 listopada, rosyjskie siły terrorystyczne trzykrotnie uderzyły na Kijów rakietami balistycznymi.





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