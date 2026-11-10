В Киеве правоохранители задержали мужчину по подозрению в изнасиловании женщины

Правоохранители задержали 49-летнего жителя Киевской области, которого подозревают в изнасиловании женщины в Днепровском районе столицы.

Согласно материалам расследования, фигурант пришел в гости к знакомому и, воспользовавшись отсутствием хозяина, употреблял алкогольные напитки с его сожительницей. Впоследствии злоумышленник преодолел сопротивление потерпевшей и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

В результате нападения женщина получила многочисленные телесные повреждения и была госпитализирована для оказания медицинской помощи. Полицейские задержали подозреваемого непосредственно на месте преступления. Днепровская окружная прокуратура сообщила мужчине о подозрении по части 1 статьи 152 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Полиция Киева.

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