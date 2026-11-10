В Дарницком районе Киева взорвался газовый баллон в квартире: пострадала женщина

Утром во вторник, 10 ноября, в Дарницком районе Киева произошел взрыв туристического газового баллона в жилой квартире. В результате инцидента пострадала женщина.

На момент взрыва в квартире также находился ребенок. Пострадавшую женщину передали медикам для оказания необходимой помощи.

Сообщение о чрезвычайном происшествии на улице Ларисы Руденко поступило в службу спасения в 09:08. Прибывшие на место спасатели открыли дверь квартиры с помощью шанцевого инструмента. Внутри квартиры находились ребенок и пострадавшая женщина, которую сразу передали медикам для оказания помощи.

Обстоятельства и причины взрыва будут устанавливать правоохранительные органы.

В ГСЧС в очередной раз призывают киевлян не использовать туристические газовые баллоны и горелки в многоквартирных домах и строго соблюдать правила пожарной безопасности при использовании альтернативных источников питания или обогрева.

Об этом сообщается со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

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