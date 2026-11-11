Фонд государственного имущества продал научно-исследовательский институт в Академгородке

Фонд государственного имущества Украины продал на приватизационном аукционе государственный пакет акций в размере 94,4 % уставного капитала киевского Научно-исследовательского института электромеханических приборов за 333,7 миллиона гривен.

«За этот актив на торгах боролись пять участников, что позволило поднять окончательную цену лота в три раза по сравнению со стартовой ценой в 109,1 млн грн», — сообщает Фонд госимущества. Объект включает более 46 тысяч квадратных метров недвижимости и земельный участок площадью 6,36 гектара на улице Академика Крымского в столице, а право собственности перейдет к победителю после полной оплаты стоимости в течение 20 рабочих дней и заключения договора купли-продажи.

Источник: Фонд государственного имущества Украины.

Фонд государственного имущества Украины обновил руководство «Индара» — единственного в стране завода по производству инсулина. После увольнения предыдущего руководства с предприятия, по словам председателя ФГИУ Дмитрия Наталухи, пытались вывезти документацию, а с его серверов исчезли 27 жестких дисков.

Фонд государственного имущества Украины выставил на онлайн-аукцион 100% государственной доли в уставном капитале ООО «Глуховский карьер кварцитов». Предприятие специализировалось на добыче и первичной переработке кварцитов для металлургической промышленности.

Читай нас в