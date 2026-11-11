В Киеве на улицах погаснут фонари из-за дефицита электроэнергии

В столице временно приостановят работу уличного освещения из-за нехватки электроэнергии, вызванной повреждениями энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Соответствующее решение приняли в КГГА, чтобы обеспечить приоритетное электроснабжение важных объектов города.

Исключение составят осветительные шкафы, от которых питаются системы оповещения: свет будут включать при наличии электроэнергии и до 22:00.

Киевлян призвали быть осторожными на дорогах. Водителям рекомендуют снижать скорость, а пешеходам — использовать светоотражающие элементы и фонарики.

Источник: КП «Киевгорсвет»

В случае полного отключения напряжения в городской электросети станции киевского метро продолжат выполнять функцию убежищ. Системы жизнеобеспечения будут работать от резервных источников питания, однако в критических ситуациях движение поездов и эскалаторов может быть временно остановлено.

Напомним, из-за отсутствия напряжения в электросетях в Киеве 2 ноября частично остановилось метро. Сообщается, что движение «зеленой» ветки полностью остановлено. Ближе к 10 часам утра 2 ноября КП «Киевский метрополитен» сообщило о возобновлении движения поездов на «красной» линии метро в Киеве.

Напомним, что утром 2 ноября в столице временно остановили движение электротранспорта на нескольких направлениях из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Ограничения коснулись Борщаговской линии скоростного трамвая, а также ряда проспектов и улиц Киева.

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