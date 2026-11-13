В столице тепло уже подано в 99 % коммунальных многоквартирных домов. В остальных случаях продолжаются ремонтные работы на аварийных участках теплосетей.

Дома ОСМД и ЖСК подключают по индивидуальным заявкам.

Также отопление получили 96% учреждений социальной сферы. Их подключают по обращениям руководителей учреждений.

В то же время из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру в Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. Энергетики и городские службы работают над восстановлением поврежденных объектов.

Источник: Виталий Кличко

В Украине уже запустили отопление на 87% объектов теплоснабжения и предприятий теплокоммунэнерго. Об этом сообщил Сергей Корецкий. По его словам, задержки с подачей тепла в отдельных населенных пунктах имеют две основные причины. В одних случаях еще продолжаются ремонтные работы, в других запуск отопления откладывают из соображений безопасности, чтобы не привлекать внимание российских военных.

Для полного подключения жилых домов Киева к отоплению потребуется ориентировочно 10 дней. Тепло подают одновременно во всех районах столицы, без деления на очереди по месту расположения.

В Житомире в результате российского удара по одной из городских котельных повреждено оборудование. Без централизованного теплоснабжения остались 140 жилых домов, а также учебные заведения и поликлиники.

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