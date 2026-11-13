W Kijowie do sieci grzewczej podłączono 99% wielopiętrowych budynków komunalnych

W stolicy podłączono już ogrzewanie do 99% komunalnych budynków wielorodzinnych. W pozostałych przypadkach trwają prace remontowe na uszkodzonych odcinkach sieci grzewczych.

Budynki należące do wspólnot mieszkaniowych (OSBB) i spółdzielni mieszkaniowych (ŻBK) są podłączane na podstawie indywidualnych wniosków.

Ogrzewanie otrzymało również 96% placówek sektora społecznego. Są one podłączane na podstawie wniosków kierowników tych placówek.

Jednocześnie, z powodu rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną w Kijowie nadal mają miejsce awaryjne odcięcia prądu. Energetycy i służby miejskie pracują nad przywróceniem uszkodzonych obiektów.

Źródło: Witalij Kliczko

W Ukrainie uruchomiono już ogrzewanie w 87% obiektów ciepłowniczych i przedsiębiorstw ciepłowniczo-komunalnych. Poinformował o tym Siergiej Korecki. Według niego opóźnienia w dostarczaniu ciepła w niektórych miejscowościach mają dwie główne przyczyny. W niektórych przypadkach nadal trwają prace remontowe, w innych uruchomienie ogrzewania odkłada się ze względów bezpieczeństwa, aby nie przyciągać uwagi rosyjskich sił zbrojnych.

Pełne podłączenie budynków mieszkalnych w Kijowie do ogrzewania zajmie około 10 dni. Ciepło jest dostarczane jednocześnie we wszystkich dzielnicach stolicy, bez podziału na kolejki według lokalizacji.

W Żytomierzu w wyniku rosyjskiego ataku na jedną z miejskich kotłowni uszkodzono sprzęt. Bez scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło pozostało 140 budynków mieszkalnych, a także placówki edukacyjne i przychodnie.

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