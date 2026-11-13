Czterech żołnierzy poinformowało, że zostali pobici w budynku jednostki Gwardii Narodowej w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Informację tę przekazał podczas posiedzenia tymczasowej komisji śledczej Rady Najwyższej przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Żołnierzy Walerij Krywonos.

Jak powiedział, odpowiednie zeznania żołnierzy zostały przekazane do Państwowego Biura Śledczego. Nie wiadomo na razie, czy informacje te zostały wpisane do Jednolitego Rejestru Spraw Śledczych.

Poseł Oleksij Honczarenko oświadczył, że komisja śledcza będzie monitorować tę sprawę.

Źródło: transmisja z posiedzenia

Starcia w Pietropawłowskiej Borszczagowce zakończyły się postawieniem zarzutów 18-letniemu chłopakowi.

Wcześniej organy ścigania zidentyfikowały 130 uczestników zamieszek w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Sąd aresztował osobę podejrzaną o udział w zamieszkach w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Dowódca Gwardii Narodowej potwierdził zatrzymanie osób powracających z strefy działań wojennych w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Czytaj nas na