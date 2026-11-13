Четверо военнослужащих сообщили, что подверглись избиению в здании воинской части Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке.

Об этом во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады заявил представитель Офиса военного омбудсмена Валерий Кривонос.

По его словам, соответствующие объяснения военных переданы в Государственное бюро расследований. Внесены ли эти сведения в ЕРДР, пока неизвестно.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что ВСК будет держать дело на контроле.

Источник: трансляция заседания

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