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Новости Киев

Четверо сотрудников Национальной гвардии заявили о избиении в доме на Борщаговке

UA NEWS 13 Ноября 2026 18:42
Четверо сотрудников Национальной гвардии заявили о избиении в доме на Борщаговке

Четверо военнослужащих сообщили, что подверглись избиению в здании воинской части Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке.

Об этом во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады заявил представитель Офиса военного омбудсмена Валерий Кривонос.

По его словам, соответствующие объяснения военных переданы в Государственное бюро расследований. Внесены ли эти сведения в ЕРДР, пока неизвестно.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что ВСК будет держать дело на контроле.

Источник: трансляция заседания 

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