Четверо сотрудников Национальной гвардии заявили о избиении в доме на Борщаговке
Четверо военнослужащих сообщили, что подверглись избиению в здании воинской части Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке.
Об этом во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады заявил представитель Офиса военного омбудсмена Валерий Кривонос.
По его словам, соответствующие объяснения военных переданы в Государственное бюро расследований. Внесены ли эти сведения в ЕРДР, пока неизвестно.
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что ВСК будет держать дело на контроле.
Источник: трансляция заседания
Столкновения в Петропавловской Борщаговке завершились предъявлением подозрения 18-летнему парню.
Ранее правоохранители установили 130 участников беспорядков в Петропавловской Борщаговке.
Суд арестовал подозреваемую в беспорядках в Петропавловской Борщаговке.
Командующий Нацгвардией признал правомерным задержание возвращенных из СЗЧ в Петропавловской Борщаговке.