Сутички в Петропавлівській Борщагівці завершилися підозрою 18-річному хлопцю

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На Київщині 18-річному місцевому жителю 6 листопада оголосили підозру після сутичок біля тимчасового місця розташування підрозділу Нацгвардії в Петропавлівській Борщагівці. За даними речниці обласної прокуратури Юлії Колтак, хлопець бив автомобіль Національної гвардії.

За даними слідства, хлопець бив молотом по службовому автомобілю, у якому перебували військовослужбовці. Слідство встановило, що Іван Паршонков дізнався про блокування підрозділу Нацгвардії та вирішив долучитися до нього. Для цього він придбав молот із масивним металевим бойком, яким планував пошкодити службовий транспорт.

На місці злопець разом з іншими людьми блокував входи й виходи з приміщення, а також в'їзд і виїзд службових автомобілів. За даними прокуратури, це перешкоджало пересуванню військовослужбовців і виконанню ними службових завдань.

Хлопець також завдавав ударів молотом по службовому автомобілю, всередині якого були нацгвардійці. Машина зазнала значних механічних пошкоджень.

18-річному жителю Київщини інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період – ч. 1 ст. 114-1 ККУ. Санкція статті передбачає до восьми років увʼязнення.

Джерело: Суспільне

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