11月6日，在基辅州彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的国民卫队分队临时驻地附近发生冲突后，一名18岁的当地居民被宣布为嫌疑人。 据该州检察院发言人尤利娅·科尔塔克称，该青年曾用锤子击打国民卫队的一辆公务车。

据调查显示，该青年曾用大锤击打一辆载有军人的公务车。 调查查明，伊万·帕尔肖诺夫得知国民卫队分队被围堵后，决定加入围堵行动。为此，他购买了一把带有厚重金属锤头的锤子，计划用其破坏公务车辆。

在现场，该嫌犯与其他人一起封锁了建筑物的出入口，以及公务车辆的进出通道。据检察院称，此举阻碍了军人的行动及其执行公务任务。

该青年还用大锤猛击一辆载有国民卫队队员的公务车，导致车辆遭受严重机械损坏。

这名18岁的基辅州居民被指控在特殊时期妨碍乌克兰武装部队及其他军事部队的合法活动——违反《乌克兰刑法典》第114-1条第1款。该条款规定的刑罚为最高八年有期徒刑。

来源：公共电视台

此前，执法部门已查明彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡骚乱事件中的130名参与者。

法院已对一名涉嫌参与彼得罗帕夫利夫斯卡-博尔沙吉夫卡骚乱的嫌疑人下达了逮捕令。

国民卫队指挥官承认在彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡扣留了从西乌克兰战区返回的人员。

维吉夫斯基解释了因参与彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡骚乱事件，该青少年的父母将面临何种后果。

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