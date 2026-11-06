Столкновения в Петропавловской Борщаговке привели к предъявлению подозрения 18-летнему парню

В Киевской области 6 ноября 18-летнему местному жителю было предъявлено подозрение после столкновений возле временного места дислокации подразделения Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке. По словам пресс-секретаря областной прокуратуры Юлии Колтак, молодой человек наносил удары по автомобилю Национальной гвардии.

По данным следствия, молодой человек наносил удары молотом по служебному автомобилю, в котором находились военнослужащие. Следствие установило, что Иван Паршонков узнал о блокировании подразделения Национальной гвардии и решил присоединиться к нему. Для этого он приобрел молот с массивным металлическим бойком, которым планировал повредить служебный транспорт.

На месте преступник вместе с другими людьми блокировал входы и выходы из здания, а также въезд и выезд служебных автомобилей. По данным прокуратуры, это препятствовало передвижению военнослужащих и выполнению ими служебных задач.

Парень также наносил удары молотом по служебному автомобилю, внутри которого находились национальные гвардейцы. Машина получила значительные механические повреждения.

18-летнему жителю Киевской области инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период – ч. 1 ст. 114-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Источник: Суспильне

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