Правоохоронці встановили 130 учасників заворушень у Петропавлівській Борщагівці

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Станом на 5 листопада правоохоронці спільно зі Службою безпеки України встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Наразі триває робота зі з'ясування ролі кожного з ідентифікованих осіб у цих подіях.

Станом на зараз у межах проведених заходів кримінальними аналітиками поліції встановлено, що серед них 27 осіб брали активну участь у протиправних діях, ще 24 - поводилися агресивно, підбурювали суспільство та навмисне провокували конфлікти з правоохоронцями й військовослужбовцями Нацгвардії.

Унаслідок подій було значно пошкоджено чотири службові автомобілі поліції та автобус НГУ.

У Нацполіції зазначили, що діям усіх активних учасників буде надано правову оцінку у межах розслідувань Нацполіції, СБУ та ОГП. Робота триває.

Про це повідомляється з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

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