Правоохоронці встановили 130 учасників заворушень у Петропавлівській Борщагівці
Станом на 5 листопада правоохоронці спільно зі Службою безпеки України встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Наразі триває робота зі з'ясування ролі кожного з ідентифікованих осіб у цих подіях.
Станом на зараз у межах проведених заходів кримінальними аналітиками поліції встановлено, що серед них 27 осіб брали активну участь у протиправних діях, ще 24 - поводилися агресивно, підбурювали суспільство та навмисне провокували конфлікти з правоохоронцями й військовослужбовцями Нацгвардії.
Унаслідок подій було значно пошкоджено чотири службові автомобілі поліції та автобус НГУ.
У Нацполіції зазначили, що діям усіх активних учасників буде надано правову оцінку у межах розслідувань Нацполіції, СБУ та ОГП. Робота триває.
Про це повідомляється з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Суд арештував ще одну підозрювану в заворушеннях у Петропавлівській Борщагівці.
Командувач Нацгвардії визнав утримання повернутих із СЗЧ у Петропавлівській Борщагівці.
Вигівський пояснив, що загрожує батькам підлітка за участь в заворушеннях у Петропавлівській Борщагівці.