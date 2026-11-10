В Україні помітно зріс попит на дрова: Ліси України продали 2,8 млн кубометрів

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ДП «Ліси України» з початку 2026 року реалізувало 2,8 млн кубометрів паливних дров для населення та соціальної сфери. Це майже на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було продано 1,6 млн кубометрів.

За прогнозами підприємства, за підсумками року обсяги реалізації можуть перевищити 3 млн кубометрів, що стане абсолютним рекордом.

У середньому ДП «Ліси України» реалізує понад 320 тис. кубометрів дров на місяць. Найбільший попит зафіксували у вересні — після похолодання та посилення російських обстрілів критичної інфраструктури. Тоді обсяги відвантажень сягнули майже 350 тис. кубометрів.

Найактивніше запаси палива поповнюють жителі Рівненської, Черкаської, Закарпатської, Житомирської та Чернівецької областей. Водночас серед лідерів за рівнем попиту залишаються негазифіковані громади.

Близько 71% усіх продажів припадає на твердолистяні породи деревини, які горять найдовше та забезпечують найбільшу кількість тепла.

Наразі на складах підприємства є 170 тис. кубометрів дров’яної деревини.

Середня реалізаційна ціна дров на верхньому складі без урахування доставки становить 1380 грн за кубометр із ПДВ.

Вартість залежить насамперед від породи деревини та регіону. Ціни розподіляються за трьома групами:

І група — твердолистяні породи: від 1250 до 1700 грн/м³ із ПДВ;

ІІ група — сосна та вільха: від 970 до 1280 грн/м³ із ПДВ;

ІІІ група — ялина, ялиця та м’яколистяні породи: від 850 до 1200 грн/м³ із ПДВ.

Найнижчі ціни пропонують у ресурсних лісництвах Карпатського регіону та Полісся.

Придбати паливну деревину можна безпосередньо в лісництвах і надлісництвах ДП «Ліси України». Адреси та контакти відповідальних працівників оприлюднені на офіційному сайті підприємства.

Процедура оформлення замовлення передбачає чотири кроки:

Підписати заяву безпосередньо в лісництві. Отримати реквізити для оплати після внесення інформації до системи ЕОД. Оплатити замовлення через онлайн-банкінг, у банківському відділенні або через термінал у лісництві. Узгодити час і місце вивезення дров.

Таким чином, попит на паливну деревину в Україні продовжує зростати. У ДП «Ліси України» очікують, що цьогорічні обсяги продажів перевищать 3 млн кубометрів, встановивши новий рекорд.

Про це повідомляє компанія ДП "Ліси України".

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