自2026年初以来，“乌克兰森林”国有企业已向居民及社会领域销售了280万立方米的燃料木柴。这一数字比去年同期增长了近60%，去年同期的销量为160万立方米。

据该企业预测，全年销售量有望超过300万立方米，这将创下历史新高。

平均而言，国有企业“乌克兰森林”每月销售超过32万立方米的柴火。 9月份的需求最为旺盛——当时气温骤降，且俄罗斯对关键基础设施的炮击加剧。当月出货量达到近35万立方米。

里夫内、切尔卡瑟、扎卡尔帕蒂亚、日托米尔和切尔诺夫策等地区的居民在补充燃料储备方面最为积极。与此同时，尚未通气的社区仍位居需求前列。

约71%的总销量来自硬木，这类木材燃烧时间最长，能提供最多的热量。

目前，企业仓库中存有17万立方米的薪柴。

上层仓库中柴火的平均销售价格（不含运费）为每立方米1380格里夫纳（含增值税）。

价格主要取决于树种和地区。价格分为三类：

第一类——硬木树种： 1250至1700格里夫纳/立方米（含增值税）；

第二类——松木和桤木： 970至1280格里夫纳/立方米（含增值税）；

第三类——云杉、冷杉及软木树种：850至1200格里夫纳/立方米（含增值税）。

喀尔巴阡地区和波利西亚地区的资源林场提供的价格最低。

可直接在国有企业“乌克兰森林”旗下的各林场及地区林务局购买燃料用材。相关负责人的地址及联系方式已公布在该企业的官方网站上。

下单流程包括四个步骤：

直接在林场签署申请表。 将信息录入电子文档系统（EOD）后，获取付款信息。 通过网上银行、银行网点或林区内的支付终端支付订单款项。 协商柴火的运出时间和地点。

由此可见，乌克兰对燃料木的需求持续增长。国有企业“乌克兰森林”预计，今年的销售量将超过300万立方米，创下新纪录。

乌克兰森林国有企业对此进行了通报。

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