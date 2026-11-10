W Ukrainie znacznie wzrosło zapotrzebowanie na drewno opałowe: przedsiębiorstwo „Lasy Ukrainy” sprzedało 2,8 mln metrów sześciennych

Od początku 2026 roku przedsiębiorstwo państwowe „Lasy Ukrainy” sprzedało 2,8 mln metrów sześciennych drewna opałowego dla ludności i sektora społecznego. To o prawie 60% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy to sprzedano 1,6 mln metrów sześciennych.

Według prognoz przedsiębiorstwa, w skali całego roku wielkość sprzedaży może przekroczyć 3 mln metrów sześciennych, co będzie absolutnym rekordem.

Średnio przedsiębiorstwo państwowe „Lasy Ukrainy” sprzedaje ponad 320 tys. metrów sześciennych drewna opałowego miesięcznie. Największy popyt odnotowano we wrześniu — po nadejściu chłodów i nasileniu rosyjskich ostrzałów infrastruktury krytycznej. Wówczas wolumeny wysyłek osiągnęły prawie 350 tys. metrów sześciennych.

Najaktywniej zapasy paliwa uzupełniają mieszkańcy obwodów rówieńskich, czerkaskich, zakarpackich, żytomierskich i czerniowieckich. Jednocześnie wśród liderów pod względem popytu pozostają gminy niepodłączone do sieci gazowej.

Około 71% całej sprzedaży przypada na drewno z gatunków liściastych, które pali się najdłużej i zapewnia największą ilość ciepła.

Obecnie na magazynach przedsiębiorstwa znajduje się 170 tys. metrów sześciennych drewna opałowego.

Średnia cena sprzedaży drewna opałowego na magazynie głównym, bez uwzględnienia dostawy, wynosi 1380 UAH za metr sześcienny z VAT.

Koszt zależy przede wszystkim od gatunku drewna i regionu. Ceny dzielą się na trzy grupy:

Grupa I — gatunki liściaste: od 1250 do 1700 UAH/m³ z VAT;

Grupa II — sosna i olcha: od 970 do 1280 UAH/m³ z VAT;

Grupa III — świerk, jodła i gatunki iglaste: od 850 do 1200 UAH/m³ z VAT.

Najniższe ceny oferują nadleśnictwa w regionie Karpat i Polesia.

Drewno opałowe można nabyć bezpośrednio w nadleśnictwach i zarządach leśnych przedsiębiorstwa państwowego „Lasy Ukrainy”. Adresy i dane kontaktowe odpowiedzialnych pracowników są opublikowane na oficjalnej stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Procedura składania zamówienia obejmuje cztery etapy:

Podpisanie wniosku bezpośrednio w nadleśnictwie. Otrzymanie danych do płatności po wprowadzeniu informacji do systemu EOD. Opłacić zamówienie za pośrednictwem bankowości internetowej, w oddziale banku lub za pomocą terminala w nadleśnictwie. Uzgodnienie terminu i miejsca odbioru drewna opałowego.

W ten sposób popyt na drewno opałowe na Ukrainie nadal rośnie. W przedsiębiorstwie państwowym „Lasy Ukrainy” spodziewają się, że tegoroczna sprzedaż przekroczy 3 mln metrów sześciennych, ustanawiając nowy rekord.

Informację tę przekazało przedsiębiorstwo państwowe „Lasy Ukrainy”.

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