В Украине заметно вырос спрос на дрова: «Леса Украины» продали 2,8 млн кубометров
ГП «Леса Украины» с начала 2026 года реализовало 2,8 млн кубометров топливных дров для населения и социальной сферы. Это почти на 60 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было продано 1,6 млн кубометров.
По прогнозам предприятия, по итогам года объемы реализации могут превысить 3 млн кубометров, что станет абсолютным рекордом.
В среднем ГП «Леса Украины» реализует более 320 тыс. кубометров дров в месяц. Наибольший спрос был зафиксирован в сентябре — после похолодания и усиления российских обстрелов критически важной инфраструктуры. Тогда объемы отгрузок достигли почти 350 тыс. кубометров.
Наиболее активно запасы топлива пополняют жители Ровенской, Черкасской, Закарпатской, Житомирской и Черновицкой областей. В то же время среди лидеров по уровню спроса остаются негазифицированные общины.
Около 71% всех продаж приходится на твердолиственные породы древесины, которые горят дольше всего и обеспечивают наибольшее количество тепла.
В настоящее время на складах предприятия имеется 170 тыс. кубометров дровяной древесины.
Средняя цена реализации дров на верхнем складе без учета доставки составляет 1380 грн за кубометр с НДС.
Стоимость зависит прежде всего от породы древесины и региона. Цены делятся на три группы:
- I группа — твердолиственные породы: от 1250 до 1700 грн/м³ с НДС;
- II группа — сосна и ольха: от 970 до 1280 грн/м³ с НДС;
- III группа — ель, пихта и хвойные породы: от 850 до 1200 грн/м³ с НДС.
Самые низкие цены предлагают в ресурсных лесничествах Карпатского региона и Полесья.
Приобрести топливную древесину можно непосредственно в лесничествах и надлесничествах ГП «Леса Украины». Адреса и контакты ответственных сотрудников опубликованы на официальном сайте предприятия.
Процедура оформления заказа состоит из четырёх этапов:
- Подписать заявление непосредственно в лесничестве.
- Получить реквизиты для оплаты после внесения информации в систему ЭОД.
- Оплатить заказ через онлайн-банкинг, в банковском отделении или через терминал в лесничестве.
- Согласовать время и место вывоза дров.
Таким образом, спрос на топливную древесину в Украине продолжает расти. В ГП «Леса Украины» ожидают, что в этом году объемы продаж превысят 3 млн кубометров, установив новый рекорд.
Об этом сообщает компания ГП «Леса Украины».