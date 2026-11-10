В Украине заметно вырос спрос на дрова: «Леса Украины» продали 2,8 млн кубометров

ГП «Леса Украины» с начала 2026 года реализовало 2,8 млн кубометров топливных дров для населения и социальной сферы. Это почти на 60 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было продано 1,6 млн кубометров.

По прогнозам предприятия, по итогам года объемы реализации могут превысить 3 млн кубометров, что станет абсолютным рекордом.

В среднем ГП «Леса Украины» реализует более 320 тыс. кубометров дров в месяц. Наибольший спрос был зафиксирован в сентябре — после похолодания и усиления российских обстрелов критически важной инфраструктуры. Тогда объемы отгрузок достигли почти 350 тыс. кубометров.

Наиболее активно запасы топлива пополняют жители Ровенской, Черкасской, Закарпатской, Житомирской и Черновицкой областей. В то же время среди лидеров по уровню спроса остаются негазифицированные общины.

Около 71% всех продаж приходится на твердолиственные породы древесины, которые горят дольше всего и обеспечивают наибольшее количество тепла.

В настоящее время на складах предприятия имеется 170 тыс. кубометров дровяной древесины.

Средняя цена реализации дров на верхнем складе без учета доставки составляет 1380 грн за кубометр с НДС.

Стоимость зависит прежде всего от породы древесины и региона. Цены делятся на три группы:

I группа — твердолиственные породы: от 1250 до 1700 грн/м³ с НДС;

II группа — сосна и ольха: от 970 до 1280 грн/м³ с НДС;

III группа — ель, пихта и хвойные породы: от 850 до 1200 грн/м³ с НДС.

Самые низкие цены предлагают в ресурсных лесничествах Карпатского региона и Полесья.

Приобрести топливную древесину можно непосредственно в лесничествах и надлесничествах ГП «Леса Украины». Адреса и контакты ответственных сотрудников опубликованы на официальном сайте предприятия.

Процедура оформления заказа состоит из четырёх этапов:

Подписать заявление непосредственно в лесничестве. Получить реквизиты для оплаты после внесения информации в систему ЭОД. Оплатить заказ через онлайн-банкинг, в банковском отделении или через терминал в лесничестве. Согласовать время и место вывоза дров.

Таким образом, спрос на топливную древесину в Украине продолжает расти. В ГП «Леса Украины» ожидают, что в этом году объемы продаж превысят 3 млн кубометров, установив новый рекорд.

Об этом сообщает компания ГП «Леса Украины».

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