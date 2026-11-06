Starcia w Pietropawłowskiej Borszczagowce zakończyły się postawieniem zarzutów 18-letniemu chłopakowi

W obwodzie kijowskim 6 listopada postawiono zarzuty 18-letniemu mieszkańcowi regionu po starciach w pobliżu tymczasowej bazy oddziału Gwardii Narodowej w Pietropawłowskiej Borszczagowce. Według rzeczniczki prokuratury obwodowej Julii Koltak, młody mężczyzna uderzał młotkiem w samochód Gwardii Narodowej.

Z ustaleń śledztwa wynika, że młody mężczyzna uderzał młotem w samochód służbowy, w którym znajdowali się żołnierze. Śledztwo wykazało, że Iwan Parshonkov dowiedział się o blokadzie oddziału Gwardii Narodowej i postanowił do niej dołączyć. W tym celu nabył młot z masywnym metalowym obuchem, którym planował uszkodzić pojazdy służbowe.

Na miejscu sprawca wraz z innymi osobami blokował wejścia i wyjścia z budynku, a także wjazd i wyjazd pojazdów służbowych. Według prokuratury utrudniało to przemieszczanie się żołnierzy oraz wykonywanie przez nich zadań służbowych.

Młody człowiek zadawał również ciosy młotem w samochód służbowy, w którym znajdowali się żołnierze Gwardii Narodowej. Pojazd doznał znacznych uszkodzeń mechanicznych.

18-letniemu mieszkańcowi obwodu kijowskiego postawiono zarzut utrudniania legalnej działalności Sił Zbrojnych Ukrainy i innych formacji wojskowych w okresie wyjątkowym – cz. 1 art. 114-1 Kodeksu Karnego Ukrainy. Przepis ten przewiduje karę do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Źródło: Suspilne

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