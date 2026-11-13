Четверо нацгвардійців заявили про побиття у будинку на Борщагівці

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Четверо військовослужбовців повідомили, що зазнали побиття в будівлі військової частини Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці.

Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив представник Офісу військового омбудсмана Валерій Кривонос.

За його словами, відповідні пояснення військових передали до Державного бюро розслідувань. Чи внесли ці відомості до ЄРДР, наразі невідомо.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що ТСК триматиме справу на контролі.

Джерело: трансляція засідання

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