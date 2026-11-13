W Kijowie na dwa dni częściowo ograniczony zostanie ruch na ulicy Wyshhorodzkiej

W dniach 14 i 15 listopada w dzielnicy Podil w stolicy będą prowadzone prace remontowe nawierzchni asfaltowej na odcinku od ulicy Bilytskiej do ulicy Mostyckiej.

Ograniczenia będą obowiązywały w obu kierunkach. Prace będą prowadzone etapowo, a ich harmonogram będzie zależał od warunków pogodowych.

Zachęca się kierowców do uwzględnienia remontu podczas planowania tras.

Źródło: KMDA.

W Kijowie od 10 października do 5 listopada ruch na alei Sobornosti w dzielnicy Dniprowskiej stolicy będzie częściowo ograniczony. Przyczyną będą prace remontowe na nawierzchni drogi. Informuje o tym korporacja komunalna „Kijawodtor”.

W piątek, 9 października, w Kijowie wystąpiły zakłócenia w funkcjonowaniu transportu publicznego z powodu braku napięcia w sieci energetycznej. Ruch części środków transportu został tymczasowo wstrzymany.

Przypomnijmy, że Klitschko wezwał mieszkańców Kijowa do rozważenia tymczasowego wyjazdu z miasta.

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