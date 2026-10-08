Кличко закликав киян подумати про тимчасовий виїзд

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через посилення російських ударів столиця фактично переходить у «режим виживання» напередодні зими. Він порадив киянам, які мають родичів або друзів за межами міста, розглянути можливість тимчасово виїхати. Водночас Кличко наголосив, що про повну евакуацію столиці не йдеться.

Віталій Кличко заявив, що російські атаки дедалі сильніше впливають на життя Києва. За його словами, майже щодня місто отримує нові повідомлення про пошкоджені будинки, поранених і загиблих. «З кожним днем надходять нові повідомлення про зруйновані будівлі, поранених або трагічно загиблих людей, оскільки обстріли нашого міста посилюються. Сьогодні питання — виживання», — сказав Кличко.

На цьому тлі мер порадив частині киян подумати про тимчасовий виїзд. Йдеться насамперед про людей, які мають друзів або родичів за межами столиці й можуть на певний час пожити в іншому місці. Кличко підкреслив, що це не заклик залишати Київ усім мешканцям. За його словами, він не буде закликати до повної евакуації міста. «Це мета Путіна… Найкращий сценарій для Путіна — це щоб ми всі поїхали й віддали йому наші порожні міста та нашу країну», — заявив мер.

Росія посилила удари по столиці

За даними AFP, останніми тижнями російські війська посилили удари по Києву. Атаки відбуваються не лише вночі. Росія також запускає ракети та дрони вдень. Окремою проблемою стали удари по енергетичній та транспортній інфраструктурі. Через пошкодження виникають перебої з електроенергією та водопостачанням. На початку цього тижня частина Києва вже залишалася без води на кілька годин.

8 жовтня ситуація з транспортом також ускладнювалася. Зокрема, через перебої з електропостачанням у столиці тимчасово зупиняли рух метро. Мер окремо попередив про можливі проблеми з водою. За його словами, якщо російські удари серйозно пошкодять водопровідну інфраструктуру, місто може зіткнутися з масштабною кризою.

Удар по мостах може ускладнити життя міста

Ще одна проблема — мости через Дніпро. За словами Кличка, Росія вже неодноразово завдавала по них ударів. Для Києва це особливо важливо, оскільки місто фактично залежить від нормального сполучення між лівим і правим берегами. Якщо рух через ключові мости буде серйозно обмежений, це може ускладнити пересування мільйонів людей.

Тому місто працює над додатковими варіантами переправ і транспортними рішеннями, які можна буде використати в разі пошкодження основних маршрутів.

Київ готується до зими

Окремий блок підготовки стосується опалення. Місто створює резервні системи, які мають допомогти забезпечити тепло в разі нових атак. Також Київ накопичує запаси пального, продуктів харчування та питної води. Міська влада готується до можливих тривалих перебоїв із базовими послугами.

Але Кличко визнає, що навіть така підготовка не гарантує повної безпеки міста. «Як би добре ми не готувалися, якщо протиповітряна оборона не працюватиме, ми можемо опинитися в найгіршому сценарії», — сказав мер. За словами Кличка, саме робота ППО залишається одним із головних факторів, від яких залежить здатність столиці нормально працювати під час масованих атак.

У Києві вже є втрати

Російські удари по столиці цього року вже призвели до значної кількості загиблих і поранених. За даними КМДА, які наводить AFP, від початку повномасштабної війни в Києві загинули щонайменше 534 людини. У 2026 році загиблих уже більше, ніж за весь 2025 рік.

Лише протягом 8 жовтня, за даними Кличка, внаслідок російських атак у Києві загинули чотири людини, ще 19 отримали поранення. 13 постраждалих перебувають у лікарнях, двоє з них — у тяжкому стані.

Кличко розкритикував суперечки щодо підготовки

Говорячи про підготовку до зими, Кличко також згадав про суперечки з урядом. За його словами, міська влада працює в умовах обмеженого часу, фінансування та нестачі людей. Водночас уряд раніше критикував столичну владу через підготовку Києва до опалювального сезону. Кличко вважає такі звинувачення необґрунтованими. «Пошук цапів-відбувайлів не зробить людей теплішими», — наголосив мер.

Під час розмови Кличка з журналістами AFP у Києві також пролунала повітряна тривога. «Коли я чую повітряну тривогу, я молюся Богу — і нашій ППО, бо від них залежить життя нашого міста», — сказав мер. Таким чином, міська влада готується до складної зими на тлі нової хвилі російських атак. Водночас Кличко не закликає киян масово залишати столицю, а радить тим, хто має таку можливість, розглянути тимчасовий виїзд до родичів або друзів за межами Києва. Про це мер розповів в інтерв’ю агентству AFP 8 жовтня.

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