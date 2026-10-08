Кличко призвал киевлян подумать о временном отъезде

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за усиления российских ударов столица фактически переходит в «режим выживания» в преддверии зимы. Он посоветовал киевлянам, у которых есть родственники или друзья за пределами города, рассмотреть возможность временного отъезда. В то же время Кличко подчеркнул, что о полной эвакуации столицы речи не идет.

Виталий Кличко заявил, что российские атаки всё сильнее влияют на жизнь Киева. По его словам, почти ежедневно в город поступают новые сообщения о повреждённых домах, раненых и погибших. «С каждым днем поступают новые сообщения о разрушенных зданиях, раненых или трагически погибших людях, поскольку обстрелы нашего города усиливаются. Сегодня речь идет о выживании», — сказал Кличко.

На этом фоне мэр посоветовал части киевлян подумать о временном выезде. Речь идет прежде всего о людях, у которых есть друзья или родственники за пределами столицы и которые могут на некоторое время пожить в другом месте. Кличко подчеркнул, что это не призыв покинуть Киев всем жителям. По его словам, он не будет призывать к полной эвакуации города. «Это цель Путина… Лучший сценарий для Путина — чтобы мы все уехали и отдали ему наши пустые города и нашу страну», — заявил мэр.

Россия усилила удары по столице

По данным AFP, в последние недели российские войска усилили удары по Киеву. Атаки происходят не только ночью. Россия также запускает ракеты и дроны днем. Отдельной проблемой стали удары по энергетической и транспортной инфраструктуре. Из-за повреждений возникают перебои с электроэнергией и водоснабжением. В начале этой недели часть Киева уже оставалась без воды на несколько часов.

8 октября ситуация с транспортом также осложнялась. В частности, из-за перебоев с электроснабжением в столице временно приостанавливали движение метро. Мэр отдельно предупредил о возможных проблемах с водой. По его словам, если российские удары серьезно повредят водопроводную инфраструктуру, город может столкнуться с масштабным кризисом.

Удар по мостам может осложнить жизнь города

Еще одна проблема — мосты через Днепр. По словам Кличко, Россия уже неоднократно наносила по ним удары. Для Киева это особенно важно, поскольку город фактически зависит от нормального сообщения между левым и правым берегами. Если движение через ключевые мосты будет серьезно ограничено, это может затруднить передвижение миллионов людей.

Поэтому город работает над дополнительными вариантами переправ и транспортными решениями, которые можно будет использовать в случае повреждения основных маршрутов.

Киев готовится к зиме

Отдельный блок подготовки касается отопления. Город создает резервные системы, которые должны помочь обеспечить тепло в случае новых атак. Также Киев накапливает запасы топлива, продуктов питания и питьевой воды. Городские власти готовятся к возможным длительным перебоям с базовыми услугами.

Но Кличко признает, что даже такая подготовка не гарантирует полной безопасности города. «Как бы хорошо мы ни готовились, если противовоздушная оборона не будет работать, мы можем оказаться в худшем сценарии», — сказал мэр. По словам Кличко, именно работа ПВО остается одним из главных факторов, от которых зависит способность столицы нормально функционировать во время массированных атак.

В Киеве уже есть потери

Российские удары по столице в этом году уже привели к значительному числу погибших и раненых. По данным КГГА, которые приводит AFP, с начала полномасштабной войны в Киеве погибли не менее 534 человек. В 2026 году погибших уже больше, чем за весь 2025 год.

Только в течение 8 октября, по данным Кличко, в результате российских атак в Киеве погибли четыре человека, ещё 19 получили ранения. 13 пострадавших находятся в больницах, двое из них — в тяжёлом состоянии.

Кличко раскритиковал споры по поводу подготовки

Говоря о подготовке к зиме, Кличко также упомянул о спорах с правительством. По его словам, городские власти работают в условиях ограниченного времени, финансирования и нехватки кадров. В то же время правительство ранее критиковало столичные власти за подготовку Киева к отопительному сезону. Кличко считает такие обвинения необоснованными. «Поиск козлов отпущения не согреет людей», — подчеркнул мэр.

Во время беседы Кличко с журналистами AFP в Киеве также прозвучала воздушная тревога. «Когда я слышу воздушную тревогу, я молюсь Богу — и нашей ПВО, потому что от них зависит жизнь нашего города», — сказал мэр. Таким образом, городские власти готовятся к сложной зиме на фоне новой волны российских атак. В то же время Кличко не призывает киевлян массово покидать столицу, а советует тем, у кого есть такая возможность, рассмотреть вариант временного выезда к родственникам или друзьям за пределы Киева. Об этом мэр рассказал в интервью агентству AFP 8 октября.

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