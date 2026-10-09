У Києві до 5 листопада обмежать рух на проспекті Соборності
У Києві з 10 жовтня до 5 листопада частково обмежуватимуть рух проспектом Соборності у Дніпровському районі столиці. Причиною стануть ремонтні роботи на дорожньому покритті. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Фахівці Дніпровського шляхово-експлуатаційного управління ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від Микільського залізничного шляхопроводу до транспортної розв’язки на перетині з Дніпровською набережною.
Роботи проводитимуть у напрямку руху до моста Патона. Ремонт відбуватиметься поетапно, в обох напрямках руху.
На час проведення робіт на проспекті Соборності діятимуть тимчасові обмеження руху. Водіям радять враховувати ремонт під час планування маршрутів і за можливості заздалегідь обирати альтернативні шляхи.
У «Київавтодорі» перепрошують за тимчасові незручності та закликають учасників дорожнього руху зважати на обмеження.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
У п’ятницю, 9 жовтня, у Києві виникли перебої в роботі громадського транспорту через відсутність напруги в енергосистемі. Рух частини транспорту тимчасово зупинили.
Нагадаємо, Кличко закликав киян подумати про тимчасовий виїзд.
Раніше Київводоканал відновив приймання стоків після знеструмлення.
У Києві 8 жовтня повністю зупинявся рух метрополітену. Попередньо, причиною стало повне знеструмлення.