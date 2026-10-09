У Києві до 5 листопада обмежать рух на проспекті Соборності

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У Києві з 10 жовтня до 5 листопада частково обмежуватимуть рух проспектом Соборності у Дніпровському районі столиці. Причиною стануть ремонтні роботи на дорожньому покритті. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Фахівці Дніпровського шляхово-експлуатаційного управління ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від Микільського залізничного шляхопроводу до транспортної розв’язки на перетині з Дніпровською набережною.

Роботи проводитимуть у напрямку руху до моста Патона. Ремонт відбуватиметься поетапно, в обох напрямках руху.

На час проведення робіт на проспекті Соборності діятимуть тимчасові обмеження руху. Водіям радять враховувати ремонт під час планування маршрутів і за можливості заздалегідь обирати альтернативні шляхи.

У «Київавтодорі» перепрошують за тимчасові незручності та закликають учасників дорожнього руху зважати на обмеження.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

У п’ятницю, 9 жовтня, у Києві виникли перебої в роботі громадського транспорту через відсутність напруги в енергосистемі. Рух частини транспорту тимчасово зупинили.

Нагадаємо, Кличко закликав киян подумати про тимчасовий виїзд.

Раніше Київводоканал відновив приймання стоків після знеструмлення.

У Києві 8 жовтня повністю зупинявся рух метрополітену. Попередньо, причиною стало повне знеструмлення.

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