В Киеве до 5 ноября ограничат движение на проспекте Соборности

В Киеве с 10 октября по 5 ноября будет частично ограничено движение по проспекту Соборности в Днепровском районе столицы. Причиной станут ремонтные работы на дорожном покрытии. Об этом сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Специалисты Днепровского дорожно-эксплуатационного управления будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на участке от Никольского железнодорожного путепровода до транспортной развязки на пересечении с Днепровской набережной.

Работы будут проводиться в направлении движения к мосту Патона. Ремонт будет осуществляться поэтапно, в обоих направлениях движения.

На время проведения работ на проспекте Соборности будут действовать временные ограничения движения. Водителям рекомендуют учитывать ремонт при планировании маршрутов и, по возможности, заранее выбирать альтернативные пути.

В «Киевавтодоре» приносят извинения за временные неудобства и призывают участников дорожного движения учитывать ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В пятницу, 9 октября, в Киеве возникли перебои в работе общественного транспорта из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Движение части транспорта временно приостановили.

Напомним, Кличко призвал киевлян подумать о временном выезде из города.

Ранее «Киевводоканал» возобновил прием стоков после отключения электроэнергии.

В Киеве 8 октября полностью останавливалось движение метрополитена. Предположительно, причиной стало полное обесточивание.

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