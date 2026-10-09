В Киеве реконструкцию реабилитационного центра стоимостью 688 млн грн поручили подрядчику, связанному с делом «Энергоатома»

Соломенская РГА заказала реконструкцию здания под центр реабилитации на сумму 688,11 млн грн. Договор с ООО «Строительная индустрия Кантриинвестбуд» 1 октября заключило Управление социальной и ветеранской политики райгосадминистрации. Ранее компанию связывали со «шлагбаумными» схемами в «Энергоатоме».

До октября 2029 года на улице Михаила Донца, 18-В должны провести реконструкцию существующего двухэтажного здания с нежилыми помещениями и смежных сооружений для создания условий, полностью приспособленных для временного пребывания, реабилитации и профориентации людей с инвалидностью. В частности, предусмотрен демонтаж основной части двухэтажного здания, строительство нового четырехэтажного здания с противорадиационным укрытием в подвале на 150 человек, установка новой комплектной трансформаторной подстанции в бетонном корпусе, реконструкцию существующих помещений и подземного теплового пункта с сохранением имеющегося технологического оборудования котельной, устройство внешнего входа в подземное сооружение существующего теплового пункта, демонтаж пристроенного гаража и металлической башни мобильной связи с креплениями и оборудованием и т. д.

Работы финансируются из местного бюджета. В этом году предусмотрено 19,00 млн грн, в 2027 году — 324,00 млн грн, в 2028 году — 240,00 млн грн, а в 2029 году — 105,11 млн грн. На оборудование выделено 90,39 млн грн.

Проект в феврале был заказан нынешнему подрядчику «Строительная индустрия Кантриинвестбуд» за 8,94 млн грн. Тогда потенциальный участник торгов обратил внимание на требование, согласно которому вместе с предложением необходимо предоставить поэтажные планировочные решения с учетом задания на проектирование и действующего законодательства. Участник спросил заказчика, не свидетельствует ли такое условие о намерении «протащить» предыдущего исполнителя, учитывая, что у заказчика уже есть разработанная и утвержденная стадия проекта (П). Он также поинтересовался, зачем подавать планировочные решения в составе предложения, если они уже есть у заказчика.

Заказчик ответил, что такое требование установлено в соответствии с действующим законодательством и необходимо для того, чтобы проверить соответствие предложений участников заданию на проектирование, техническому заданию и законодательным требованиям. По мнению заказчика, решения по этажам может разработать любой потенциальный участник, а само требование не нарушает законодательство о публичных закупках и постановление Кабмина № 1178.

Таким образом, «Кантриинвестбуд» получило подряд на проектирование строительства.

Для участия в тендере на строительство необходимо было предоставить два выполненных аналогичных договора на реконструкцию зданий учреждений здравоохранения и/или зданий социальной защиты населения по коду ДК 021:2015: 45450000-6 — «Прочие завершающие строительные работы» в течение 2024–2026 годов.

Также требовалось, чтобы объем выручки за каждый из отчетных периодов (2023–2025 годы) составлял 40 % от ожидаемой стоимости закупки, то есть 229,37 млн грн.

Кроме того, участник должен был предоставить сертификаты на систему управления качеством по ДСТУ EN ISO 9001:2018, систему экологического менеджмента по ДСТУ ISO 14001:2015, систему управления охраной здоровья и безопасностью труда по ДСТУ ISO 45001:2019, систему управления противодействием коррупции по ДСТУ ISO 37001:2018 и систему энергетического менеджмента по ДСТУ ISO 50001:2020.

В итоге фирма «Кантриинвестбуд» получила подряд без конкуренции, поскольку на открытые торги больше никто не пришел.

Положительный экспертный отчет выдал ООО «Центр комплексных экспертиз проектов». Договорная цена динамична и включает 59,67 млн грн расходов на инфляцию (здесь и далее суммы и цены приведены с НДС).

В итоговой ведомости ресурсов бетон В12,5 заказали по цене 6 360 грн/куб. м. Группа «Ковальская» и «Бориспольский комбинат строительных материалов» продают такой бетон по одинаковой цене — 4 719–5 328 грн/куб. м, что на 16–26 % дешевле.

Арматуру класса А500С диаметром 16 мм заказали по цене 54 120 грн/т. «Булат Метал» продает её по 40 0035 грн/т, а «Iron World» — по 48 620 грн/т. Это на 10–26 % дешевле.

Полимерцементную стяжку Baumit Solido E225 учли по цене 9,76 грн/кг. «Bud-Platforma» предлагает её по 7,35 грн/кг, а база «Куб» — по 8,68 грн/кг. Это на 11–25 % дешевле.

Кирпич 250х120х65 мм М100 заказали по 17,16 грн/шт. «Апельсин Буд» продает такой по 12,85 грн/шт., а «Эпицентр» предлагает его по 14,45 грн/шт., что на 16–25 % дешевле.

Клей-шпаклевку Baumit StarContact заказали по 44 грн/кг. «Skidkoff» предлагает её по 20 грн/кг, а «Первая линия» — по 36 грн/кг. Это на 18–55% дешевле.

Неизвестные металлопластиковые окна учли по цене 12 276 грн/кв. м. «Маркет Викна» предлагает окна Rehau с семикамерным профилем Synego толщиной 80 мм по цене 5 458 грн/кв. м, что вдвое дешевле. Самое дорогое предложение окон на сайте производителя «Линия Окон» — это Rehau Artevo с двухкамерным стеклопакетом 4-10-4-10-4 шириной 80 мм по цене 11 718 грн/кв. м, что на 5% дешевле.

Вероятная переплата по этим позициям составляет более 3 млн грн.

Среднемесячная заработная плата одного рабочего при полной занятости и разряде работ 3,8 составляет 42 888 грн. Средняя зарплата по вакансиям в строительной отрасли на портале «Work.ua» в Киеве выше — 50 000 грн.

Управление социальной и ветеранской политики Соломенской РГА возглавляет Татьяна Шахрай.

Председателем Соломенской РГА является Сергей Мовенко. Ранее он служил в полиции, с 2020 по 2024 год был первым заместителем председателя Волынской ОГА. В 2025 году возглавил Соломенскую РГА.

Киевской компанией «Строительная индустрия Кантриинвестбуд» руководит и владеет Юрий Ромашко.

Компания получила государственные подряды на 3,03 млрд грн, но, по данным «Clarity-project», пик активности пришелся на период с августа 2023 года. Самый крупный из них — 930 млн грн — фирма без проведения торгов получила в обособленном подразделении «Атомпроектинжиниринг» ГП «НАЭК «Энергоатом» и других подразделениях «Энергоатома». В частности, речь идет о строительстве защитных сооружений на Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой атомных станциях, а также на Централизованном хранилище отработанного ядерного топлива.

Источник: Прозорро

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