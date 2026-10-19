В Киеве задержали мужчину, который порезал знакомого в супермаркете из-за денег на бутылку

В Деснянском районе Киева полицейские задержали 53-летнего мужчину, который в помещении супермаркета нанес 41-летнему знакомому тяжкое ранение в живот острым металлическим предметом.

Конфликт между мужчинами возник из-за отказа потерпевшего дать деньги на алкоголь, после чего нападавший попытался отобрать средства и совершил нападение.

Задержание произошло в течение нескольких часов после преступления. Следователи Деснянской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Источник: Отдел коммуникаций полиции Киева.

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