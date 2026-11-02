Над Киевом создали защитный купол, чтобы помешать управлению «Шахедами»
Над Киевом создали защитный «купол» из средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы помешать россиянам дистанционно управлять реактивными «Шахедами». Для этого по всему городу оборудовали сотни точек с антеннами и специальным оборудованием. Операция длилась несколько недель, и к ней присоединились военные, государственные учреждения и производители средств РЭБ.
В Украине продолжается не только война на фронте, но и борьба за безопасность городов. Одно из важных направлений этой борьбы — защита от российских беспилотников, которые могут атаковать гражданскую инфраструктуру и представлять угрозу для людей. По его словам, целью операции было создать над Киевом защитный «купол» из средств РЭБ. Он должен был помешать российским военным дистанционно управлять реактивными «Шахедами» с помощью радиосвязи.
Как россияне управляют «Шахедами» на расстоянии
Одной из технологий, которую российские военные используют для дистанционного управления беспилотниками, является MESH-радиосвязь. Она позволяет передавать данные между устройствами через сеть радиосвязи. Как пояснил Сергей «Флеш», российский оператор может управлять «Шахедом» с помощью радиомодема, установленного на беспилотнике. При этом оператор находится на территории России, а сам дрон летит к цели в Украине.
Такая технология создает дополнительные трудности для противовоздушной обороны. Поэтому украинские специалисты должны были найти способ противодействовать именно каналу связи, через который россияне передают команды беспилотникам. Для этого и решили создать над столицей защитный «купол» из средств радиоэлектронной борьбы. Его задачей было затруднить или нарушить радиосвязь, которую враг использует для управления «Шахедами».
К операции были привлечены сотни точек
По словам Сергея «Флеша», масштаб работы был значительным. В течение нескольких недель нужно было установить оборудование на сотнях объектов по всему Киеву. К операции привлекли основных украинских производителей средств РЭБ. Они круглосуточно изготавливали необходимое оборудование и монтировали его в определённых местах.
Координация также требовала участия многих государственных структур и воинских подразделений. По информации Сергея «Флеша», над операцией работали Генеральный штаб ВСУ, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Совет национальной безопасности и обороны, Офис президента и другие подразделения Сил обороны. Операция находилась под постоянным контролем президента Украины.
Сложность заключалась не только в технической части. Необходимо было согласовать работу различных учреждений, организовать производство оборудования и установить его во многих точках города за короткое время.
Россиянам пришлось искать другие решения
По оценке Сергея «Флеша», создание защитного «купола» заставило российскую сторону сделать паузу, модернизировать беспилотники и искать другие способы управления ими. Это означает, что противодействие российским дронам не ограничивается их физическим уничтожением. Украинские специалисты также работают над тем, чтобы нарушать связь между беспилотниками и их операторами, затрудняя выполнение боевых задач.
В то же время средства РЭБ не являются универсальной защитой от всех типов беспилотников. Их эффективность зависит от технологии связи, характеристик оборудования и способов противодействия, которые использует противник. В конце сообщения Сергей «Флеш» поблагодарил всех, кто присоединился к операции, за работу и службу. «Спасибо всем участникам за труд и службу», — написал он. Об одной из специальных операций по защите столицы рассказал специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш».
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