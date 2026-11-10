В Киеве отопление подключено в 85 % жилых домов: когда завершится подключение

По состоянию на утро 10 ноября отопление было подключено уже в 85 % жилых домов Киева, обслуживаемых коммунальными управляющими компаниями. Процесс подачи тепла в столице находится на завершающей стадии.

«В Киеве продолжается подключение зданий к теплоснабжению. По состоянию на 6:00 10 ноября уже 85% жилых домов, обслуживаемых коммунальными управляющими компаниями, получили отопление», — говорится в сообщении КГГА.

В городской администрации отметили, что технологический процесс подключения жилых домов к теплоснабжению уже близится к завершению.

В то же время дома, получающие тепло на основании коллективных договоров, подключаются к отоплению по индивидуальным заявкам их управляющих.

Таким образом, сроки подачи тепла в эту категорию зданий зависят от обращений ответственных управляющих.

Об этом сообщают Киевская городская государственная администрация и КП «Киевтеплоэнерго».

Для полного подключения жилых домов Киева к отоплению потребуется ориентировочно 10 дней. Тепло подают одновременно во всех районах столицы, без разделения на очереди по месту расположения.

В Житомире в результате российского удара по одной из городских котельных повреждено оборудование. Без централизованного теплоснабжения остались 140 жилых домов, а также учебные заведения и поликлиники.

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