W Kijowie ogrzewanie zapewniono w 85% budynków mieszkalnych: kiedy zakończą podłączanie

Według stanu na poranek 10 listopada ogrzewanie podłączono już w 85% budynków mieszkalnych w Kijowie, obsługiwanych przez komunalne firmy zarządzające. Proces dostarczania ciepła w stolicy znajduje się w końcowej fazie.

„W Kijowie trwa podłączanie budynków do ogrzewania. Według stanu na godz. 6:00 10 listopada już 85% budynków mieszkalnych obsługiwanych przez komunalne firmy zarządzające otrzymało ogrzewanie” – czytamy w komunikacie Kijowskiej Administracji Miejskiej.

Władze miejskie zaznaczyły, że proces techniczny podłączania budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej zbliża się już do końca.

Jednocześnie budynki, które otrzymują ogrzewanie na podstawie umów zbiorowych, są podłączane do sieci grzewczej na podstawie indywidualnych wniosków ich zarządców.

W związku z tym terminy dostarczenia ciepła do tej kategorii budynków zależą od wniosków złożonych przez odpowiedzialnych zarządców.

Informują o tym Kijowska Miejska Administracja Państwowa oraz przedsiębiorstwo komunalne Kijówteploenergo.

Pełne podłączenie budynków mieszkalnych w Kijowie do sieci grzewczej zajmie około 10 dni. Ciepło jest dostarczane jednocześnie we wszystkich dzielnicach stolicy, bez podziału na kolejki według lokalizacji.

W Żytomierzu w wyniku rosyjskiego ataku na jedną z miejskich kotłowni uszkodzono sprzęt. Bez scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło pozostało 140 budynków mieszkalnych, a także placówki oświatowe i przychodnie.

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