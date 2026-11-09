На мосту Патона в Киеве вводится реверсивное движение

На мосту Патона начнут тестировать новую схему организации дорожного движения со светофорным регулированием.

Она предусматривает изменение направления движения по одной из полос в зависимости от транспортной нагрузки.

График работы реверсивной полосы:

с 07:00 до 10:00 — в направлении с левого берега на правый;

с 16:00 до 20:00 — в направлении с правого берега на левый.

При этом две полосы в каждом направлении останутся постоянно открытыми для движения.

Направление реверсивной полосы будут определять специальные светофоры. Зеленая стрелка разрешает движение, красный крест запрещает въезд, а желтая стрелка предупреждает об изменении направления и необходимости покинуть полосу.

Если светофор не работает, пользоваться реверсивной полосой запрещено.

По окончании тестового периода специалисты оценят эффективность новой схемы и, при необходимости, изменят график.

Источник: КГГА (Telegram)

Жителей и гостей Киева предупредили о частичном ограничении движения по Северному мосту. Изменения для водителей вступят в силу с 11:00 в пятницу, 19 июня, поэтому водителям рекомендуют заранее планировать маршруты.

В связи с последствиями атак российских террористов на Киев 7 ноября было изменено движение автобусов через Северный мост. В настоящее время общественный транспорт направлен в объезд через Подольский мостовой переход.

Напомним, что в ночь на субботу, 7 ноября, российские террористические войска трижды нанесли удары по Киеву баллистическими ракетами.

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