Na moście Patona w Kijowie wprowadza się ruch dwukierunkowy

Na moście Patona rozpoczną się testy nowego schematu organizacji ruchu drogowego z regulacją sygnalizacją świetlną.

Przewiduje ona zmianę kierunku ruchu na jednym z pasów w zależności od natężenia ruchu.

Harmonogram działania pasa o odwróconym kierunku ruchu:

od 07:00 do 10:00 — w kierunku z lewego brzegu na prawy;

od 16:00 do 20:00 — w kierunku z prawego brzegu na lewy.

Jednocześnie dwa pasy ruchu w każdym kierunku pozostaną stale otwarte dla ruchu.

Kierunek ruchu na pasie rewersyjnym będą wyznaczać specjalne sygnalizatory świetlne. Zielona strzałka zezwala na ruch, czerwony krzyż zabrania wjazdu, a żółta strzałka ostrzega o zmianie kierunku i konieczności opuszczenia pasa.

Jeśli sygnalizacja świetlna nie działa, korzystanie z pasa rewersyjnego jest zabronione.

Po zakończeniu okresu testowego specjaliści ocenią skuteczność nowego schematu i w razie potrzeby zmienią harmonogram.

Źródło: KMDA (Telegram)

Mieszkańcy i goście Kijowa zostali poinformowani o częściowych ograniczeniach ruchu na Moście Północnym. Zmiany dla kierowców zaczną obowiązywać od godz. 11:00 w piątek, 19 czerwca, dlatego zaleca się kierowcom wcześniejsze planowanie tras.

W związku ze skutkami ataków rosyjskich terrorystów na Kijów 7 listopada zmieniono trasę autobusów przejeżdżających przez Most Północny. Obecnie transport publiczny jest kierowany na objazd przez most Podolski.

Przypomnijmy, że w nocy z piątku na sobotę, 7 listopada, rosyjskie siły terrorystyczne trzykrotnie uderzyły na Kijów rakietami balistycznymi.

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