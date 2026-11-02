В Киеве начался отопительный сезон: что делать, если батареи холодные

В Киеве начали подключение централизованного отопления к жилым домам. Первыми тепло начали подавать в Деснянском районе, сообщили в городской государственной администрации.

Подготовка к отопительному сезону 2026–2027 годов проходит на фоне российских ударов по теплоцентралям и объектам электросети. Мэр Виталий Кличко рассказал, в какой последовательности будут подключать жилой сектор к теплоснабжению.

В то же время у жителей возникает вопрос, куда обращаться, если после начала отопительного сезона батареи в квартирах остаются холодными.

В сообщении Деснянской РГА, помимо информации о первых подключенных к теплу квартирах, киевлян также призвали проверить герметичность радиаторов. Кроме того, даны рекомендации, что делать, если тепло подали, а батареи по-прежнему холодные:

проверить, включены ли терморегуляторы на радиаторах;

если есть индивидуальные теплосчётчики, проверить положение запорных кранов;

если, несмотря на все усилия и проверки, тепла нет, то следует обратиться в ЖЭД, ОСМД и другие соответствующие учреждения.

На сайтах КГГА и других районных госадминистраций пока нет информации о ситуации с теплоснабжением в других районах столицы.

Информация о начале подключения тепла для жителей Киева появилась в Telegram-канале Деснянской РГА около 14:00 2 ноября. Отмечается, что теплоноситель подается поэтапно, и параллельно проверяется готовность систем отопления.

В Украине с 28 октября начинают запускать отопление в жилых домах.

Напомним, каждый пятый дом в Киеве не готов к отключению отопления.

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