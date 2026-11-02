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W Kijowie rozpoczął się sezon grzewczy: co zrobić, jeśli grzejniki są zimne

UA NEWS 02 listopada 2026 17:22
W Kijowie rozpoczął się sezon grzewczy: co zrobić, jeśli grzejniki są zimne

W Kijowie rozpoczęto podłączanie budynków mieszkalnych do sieci centralnego ogrzewania. Jak poinformowała miejska administracja państwowa, jako pierwsze ciepło zaczęto dostarczać do dzielnicy Desnianskiej.

Przygotowania do sezonu grzewczego 2026–2027 odbywają się w kontekście rosyjskich ataków na elektrociepłownie i obiekty sieci energetycznej. Burmistrz Witalij Kliczko wyjaśnił, w jakiej kolejności będzie podłączany sektor mieszkaniowy do sieci ciepłowniczej.

Jednocześnie mieszkańcy zastanawiają się, do kogo się zwrócić, jeśli po rozpoczęciu sezonu grzewczego grzejniki w mieszkaniach pozostaną zimne.

W poście Desniańskiej Rady Rejonowej, oprócz informacji o pierwszych mieszkaniach podłączonych do ogrzewania, wezwano również mieszkańców Kijowa do sprawdzenia szczelności grzejników. Ponadto podano wyjaśnienie, co należy zrobić, jeśli ogrzewanie zostało włączone, a grzejniki nadal są zimne:

  • sprawdzić, czy termostaty na grzejnikach są włączone;
  • jeśli są indywidualne liczniki ciepła, sprawdzić położenie zaworów odcinających;
  • jeśli pomimo wszystkich starań i kontroli nadal nie ma ogrzewania, należy zwrócić się do zarządu nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowej oraz innych właściwych instytucji.
допис про підключення тепла у Деснянському районі Києва 2 листопада

Na stronach internetowych KMDA oraz innych administracji rejonowych nie ma na razie informacji na temat sytuacji z dostawami ciepła w innych dzielnicach stolicy.

Informacja o rozpoczęciu podłączania ogrzewania dla mieszkańców Kijowa pojawiła się na kanale Telegramie Desniańskiej Rady Rejonowej około godziny 14:00 2 listopada. Podkreślono, że nośnik ciepła jest dostarczany etapowo, a równolegle sprawdzana jest gotowość systemów grzewczych.

W Ukrainie od 28 października rozpoczyna się uruchamianie ogrzewania w budynkach mieszkalnych.

Przypomnijmy, że co piąty budynek w Kijowie nie jest przygotowany na wyłączenie ogrzewania.

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