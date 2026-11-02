W Kijowie rozpoczął się sezon grzewczy: co zrobić, jeśli grzejniki są zimne

W Kijowie rozpoczęto podłączanie budynków mieszkalnych do sieci centralnego ogrzewania. Jak poinformowała miejska administracja państwowa, jako pierwsze ciepło zaczęto dostarczać do dzielnicy Desnianskiej.

Przygotowania do sezonu grzewczego 2026–2027 odbywają się w kontekście rosyjskich ataków na elektrociepłownie i obiekty sieci energetycznej. Burmistrz Witalij Kliczko wyjaśnił, w jakiej kolejności będzie podłączany sektor mieszkaniowy do sieci ciepłowniczej.

Jednocześnie mieszkańcy zastanawiają się, do kogo się zwrócić, jeśli po rozpoczęciu sezonu grzewczego grzejniki w mieszkaniach pozostaną zimne.

W poście Desniańskiej Rady Rejonowej, oprócz informacji o pierwszych mieszkaniach podłączonych do ogrzewania, wezwano również mieszkańców Kijowa do sprawdzenia szczelności grzejników. Ponadto podano wyjaśnienie, co należy zrobić, jeśli ogrzewanie zostało włączone, a grzejniki nadal są zimne:

sprawdzić, czy termostaty na grzejnikach są włączone;

jeśli są indywidualne liczniki ciepła, sprawdzić położenie zaworów odcinających;

jeśli pomimo wszystkich starań i kontroli nadal nie ma ogrzewania, należy zwrócić się do zarządu nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowej oraz innych właściwych instytucji.

Na stronach internetowych KMDA oraz innych administracji rejonowych nie ma na razie informacji na temat sytuacji z dostawami ciepła w innych dzielnicach stolicy.

Informacja o rozpoczęciu podłączania ogrzewania dla mieszkańców Kijowa pojawiła się na kanale Telegramie Desniańskiej Rady Rejonowej około godziny 14:00 2 listopada. Podkreślono, że nośnik ciepła jest dostarczany etapowo, a równolegle sprawdzana jest gotowość systemów grzewczych.

W Ukrainie od 28 października rozpoczyna się uruchamianie ogrzewania w budynkach mieszkalnych.

Przypomnijmy, że co piąty budynek w Kijowie nie jest przygotowany na wyłączenie ogrzewania.

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