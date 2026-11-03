Jakość powietrza w Kijowie 3 listopada: gdzie w stolicy powietrze jest najczystsze

Według stanu na poranek 3 listopada 2026 r. w Kijowie panuje umiarkowany poziom zanieczyszczenia powietrza, jednak wskaźniki różnią się w zależności od dzielnicy i lokalizacji stacji monitorujących. Zmiany jakości powietrza w czasie rzeczywistym można śledzić za pomocą SaveEcoBot, LUN Misto AIR oraz Aqicn.

Wyniki na różnych mapach mogą się nieco różnić, ponieważ serwisy korzystają z własnych sieci stacji i metod przetwarzania danych. Dlatego przy ocenie sytuacji warto brać pod uwagę ogólną dynamikę oraz wyniki w konkretnej dzielnicy.

Sytuacja dotycząca jakości powietrza może zmieniać się w ciągu dnia. Przed dłuższym przebywaniem na zewnątrz warto sprawdzić aktualne wskaźniki.

Interaktywna mapa SaveEcoBot pokazuje poziom jakości powietrza atmosferycznego w Kijowie oraz w poszczególnych dzielnicach stolicy. System gromadzi dane z sieci internetowych stacji monitorujących, z których część działa w trybie czasu rzeczywistego.

O godz. 07:00 3 listopada 2026 r. ogólna jakość powietrza w Kijowie była dobra. Jednocześnie wskaźniki w poszczególnych dzielnicach różniły się.

Najniższy wskaźnik zanieczyszczenia odnotowano w dzielnicy Dniprowskiej — 46 AQI. Najwyższy wskaźnik, odpowiadający umiarkowanemu poziomowi zanieczyszczenia, odnotowano w dzielnicy Swiatoszyńskiej — 61 AQI.

Mapa Aqicn pokazuje wskaźnik jakości powietrza w czasie rzeczywistym i umożliwia przeglądanie wyników z poszczególnych stacji monitorujących. Serwis wykorzystuje skalę od dobrego do niebezpiecznego poziomu zanieczyszczenia.

System LUN Miasto AIR mierzy stężenie drobnych cząstek PM1, PM2,5 i PM10, a także temperaturę i wilgotność. Dane ze stacji są wyświetlane na interaktywnej mapie w formacie AQI. Im wyższa wartość AQI, tym wyższy poziom zanieczyszczenia.

Jeśli wskaźniki jakości powietrza uległy pogorszeniu, warto ograniczyć przebywanie na zewnątrz i, jeśli to możliwe, pozostać w pomieszczeniu. Okna i drzwi najlepiej zamknąć, a pomieszczenia przewietrzyć dopiero po poprawie sytuacji.

Zaleca się również unikanie wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu. Jeśli dysponuje się oczyszczaczem powietrza, można go używać zgodnie z instrukcją producenta.

Osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, dzieci oraz osoby starsze powinny zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na swoje samopoczucie.

Źródło: Glavkom

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