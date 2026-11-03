W Kijowie odbędzie się proces 33-letniej kobiety, która ukrywała narkotyki wśród ubrań

W Kijowie odbędzie się proces 33-letniej kobiety podejrzanej o handel PVP, amfetaminą i konopiami indyjskimi. Śledczy z Komendy Policji w Holosiivsku zakończyli dochodzenie w tej sprawie. Za popełnione czyny mieszkanki Kijowa grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Kobieta została zdemaskowana podczas godziny policyjnej, kiedy funkcjonariusze patrolowi zatrzymali na jednej z ulic miasta samochód marki Subaru Forester. Podczas kontroli funkcjonariusze zwrócili uwagę na podejrzane paczki w torbie 33-letniej pasażerki, po czym wezwali grupę śledczo-operacyjną.

Podczas przeszukania u kobiety zabezpieczono 11 przesyłek pocztowych. W środku, wśród ubrań, ukryto liczne paczki zawierające substancje w postaci proszku i kryształków, a także substancję pochodzenia roślinnego.

Ekspertyza potwierdziła, że wśród zabezpieczonych substancji znajdowała się szczególnie niebezpieczna substancja psychotropowa PVP, amfetamina oraz konopie indyjskie, które kobieta przechowywała w celu dalszej sprzedaży.

Śledczy zatrzymali podejrzaną na podstawie art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy i pod kierownictwem proceduralnym prokuratury rejonowej w Holosiivie postawili jej zarzuty na podstawie ust. 3 art. 307 Kodeksu karnego Ukrainy – nabycie, przechowywanie i przewóz w celu sprzedaży szczególnie niebezpiecznej substancji psychotropowej w szczególnie dużych ilościach, a także środka odurzającego w celu sprzedaży. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec niej środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego.

Obecnie śledztwo w sprawie tej osoby zostało zakończone, a akt oskarżenia przekazano do sądu. Oskarżonej grozi do 12 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia. Informację tę podała policja w Kijowie. W Kijowie zatrzymano młodych mężczyzn, którzy podczas spaceru rozprowadzali narkotyki. Prokuratura okręgowa miasta Sumy przekazała do sądu akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu mieszkańcowi stolicy obwodu, podejrzanemu o przygotowywanie się do sprzedaży środków odurzających i substancji psychotropowych na szczególnie dużą skalę. Para z okolic Drohobycza sprzedawała narkotyki w opakowaniach po soku i gąbkach do naczyń.

Czytaj nas na