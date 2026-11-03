+8° 基辅 (Kyiv) +9° 华沙 (Warsaw) +8° 华盛顿 (Washington)
$ 45.66 € 51.11 zł 11.55
$ 45.66 € 51.11 zł 11.55
+8° 基辅 (Kyiv) +9° 华沙 (Warsaw) +8° 华盛顿 (Washington)
重点 基辅

基辅将对一名将毒品藏在衣服里的33岁女子进行审判

UA NEWS 03 十一月 2026 12:37
基辅将对一名将毒品藏在衣服里的33岁女子进行审判

基辅将对一名涉嫌贩卖PVP、安非他命和大麻的33岁女子提起公诉。 戈洛西耶夫斯基警察局调查人员已完成该案的庭前调查。这名基辅女子若罪名成立，将面临最高12年有期徒刑。

该女子是在宵禁期间被查获的，当时巡警在市内某条街道上拦下了一辆斯巴鲁森林人（Subaru Forester）轿车。 在检查过程中，执法人员注意到33岁女乘客包内有可疑包裹，随后呼叫了侦查行动组。

经搜查，警方从该女子处查获11件邮寄包裹。包裹内，在衣物中藏有大量装有粉末状和结晶状物质的包裹，以及一种植物来源的物质。

鉴定结果证实，查获物品中包含特别危险的精神药物PVP、安非他命和大麻，该女子持有这些物品是为了后续销售。

调查人员依据《乌克兰刑事诉讼法典》第208条对涉案女子实施了拘留，并在戈洛西耶夫斯基区检察院的程序指导下，依据《乌克兰刑法典》第307条第3款向其告知了以下嫌疑： ——以贩卖为目的，购买、储存和运输特别大数量的特别危险精神药物，以及以贩卖为目的的毒品。应调查人员的申请，法院对其采取了羁押的预防措施。

目前，针对该涉案人员的审前调查已结束，起诉书已移送法院。被告可能面临最高12年有期徒刑并没收财产的处罚。

На зображенні може бути: текст
На зображенні може бути: чай і текст
На зображенні може бути: текст

 基辅警方通报了这一消息。

基辅警方抓获了几名在散步时贩卖毒品的年轻人。

苏梅市地区检察院向法院提交了针对一名29岁省会居民的起诉书该男子涉嫌准备贩卖数量特别巨大的麻醉药品和精神药物。

一对来自德罗霍比奇地区的夫妇，利用果汁包装盒和洗碗海绵包装贩卖毒品

关注我们在
下载我们的应用程序