基辅将对一名将毒品藏在衣服里的33岁女子进行审判

基辅将对一名涉嫌贩卖PVP、安非他命和大麻的33岁女子提起公诉。 戈洛西耶夫斯基警察局调查人员已完成该案的庭前调查。这名基辅女子若罪名成立，将面临最高12年有期徒刑。

该女子是在宵禁期间被查获的，当时巡警在市内某条街道上拦下了一辆斯巴鲁森林人（Subaru Forester）轿车。 在检查过程中，执法人员注意到33岁女乘客包内有可疑包裹，随后呼叫了侦查行动组。

经搜查，警方从该女子处查获11件邮寄包裹。包裹内，在衣物中藏有大量装有粉末状和结晶状物质的包裹，以及一种植物来源的物质。

鉴定结果证实，查获物品中包含特别危险的精神药物PVP、安非他命和大麻，该女子持有这些物品是为了后续销售。

调查人员依据《乌克兰刑事诉讼法典》第208条对涉案女子实施了拘留，并在戈洛西耶夫斯基区检察院的程序指导下，依据《乌克兰刑法典》第307条第3款向其告知了以下嫌疑： ——以贩卖为目的，购买、储存和运输特别大数量的特别危险精神药物，以及以贩卖为目的的毒品。应调查人员的申请，法院对其采取了羁押的预防措施。

目前，针对该涉案人员的审前调查已结束，起诉书已移送法院。被告可能面临最高12年有期徒刑并没收财产的处罚。 基辅警方通报了这一消息。 基辅警方抓获了几名在散步时贩卖毒品的年轻人。 苏梅市地区检察院已向法院提交了针对一名29岁省会居民的起诉书，该男子涉嫌准备贩卖数量特别巨大的麻醉药品和精神药物。 一对来自德罗霍比奇地区的夫妇，利用果汁包装盒和洗碗海绵包装贩卖毒品。

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