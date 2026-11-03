У Києві судитимуть 33-річну жінку, яка ховала наркотики серед одягу

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У Києві судитимуть 33-річну жінку, яку підозрюють у збуті PVP, амфетаміну та канабісу. Слідчі Голосіївського управління поліції завершили досудове розслідування її справи. За скоєне киянці загрожує до 12 років позбавлення волі.

Жінку викрили під час комендантської години, коли патрульні зупинили на одній із міських вулиць автомобіль Subaru Forester. Під час перевірки правоохоронці звернули увагу на підозрілі пакунки в сумці 33-річної пасажирки, після чого викликали слідчо-оперативну групу.

Під час огляду в жінки вилучили 11 поштових відправлень. Усередині, серед одягу, були заховані численні згортки з порошкоподібними та кристалічними речовинами, а також речовиною рослинного походження.

Експертиза підтвердила, що серед вилученого – особливо небезпечна психотропна речовина PVP, амфетамін та канабіс, які жінка зберігала з метою подальшого збуту.

Слідчі затримали фігурантку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – придбання, зберігання та перевезення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах, а також наркотичного засобу з метою збуту. За клопотанням слідчих суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування відносно фігурантки завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченій загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Поліція Києва. У Києві затримали молодиків, які під час прогулянки розповсюджували наркотики. Окружна прокуратура міста Суми направила до суду обвинувальний акт щодо 29-річного жителя обласного центру, якого підозрюють у підготовці до збуту наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах. Пара з Дрогобиччини збувала наркотики у пачках з-під соку та губках для посуду.

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