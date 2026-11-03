В Киеве предстанет перед судом 33-летняя женщина, которая прятала наркотики среди одежды

В Киеве предстанет перед судом 33-летняя женщина, подозреваемая в сбыте PVP, амфетамина и каннабиса. Следователи Голосеевского управления полиции завершили досудебное расследование ее дела. За содеянное киевлянке грозит до 12 лет лишения свободы.

Женщину разоблачили во время комендантского часа, когда патрульные остановили на одной из городских улиц автомобиль Subaru Forester. В ходе проверки правоохранители обратили внимание на подозрительные пакеты в сумке 33-летней пассажирки, после чего вызвали следственно-оперативную группу.

В ходе досмотра у женщины изъяли 11 почтовых отправлений. Внутри, среди одежды, были спрятаны многочисленные свертки с порошкообразными и кристаллическими веществами, а также веществом растительного происхождения.

Экспертиза подтвердила, что среди изъятого – особо опасное психотропное вещество PVP, амфетамин и каннабис, которые женщина хранила с целью дальнейшего сбыта.

Следователи задержали фигурантку в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – приобретение, хранение и перевозка с целью сбыта особо опасного психотропного вещества в особо крупных размерах, а также наркотического средства с целью сбыта. По ходатайству следователей суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время досудебное расследование в отношении фигурантки завершено, обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает Полиция Киева. В Киеве задержали молодых людей, которые во время прогулки распространяли наркотики. Окружная прокуратура города Сумы направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя областного центра, которого подозревают в подготовке к сбыту наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах. Пара из Дрогобычского района сбывала наркотики в пачках из-под сока и губках для посуды.

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