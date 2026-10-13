У Сумах судитимуть 29-річного чоловіка за підготовку збуту наркотиків

Окружна прокуратура міста Суми направила до суду обвинувальний акт щодо 29-річного жителя обласного центру, якого підозрюють у підготовці до збуту наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах.

За даними слідства, чоловік отримував гуртові партії заборонених речовин, щоб надалі продавати їх.

Досудовим слідством встановлено, що у серпні 2026 року чоловік через месенджер під вигаданим ім’ям замовив понад кілограм психотропної речовини «PVP». Підозрюваного затримано правоохоронцями під час отримання посилки.

Крім того, при проведенні обшуку за його місцем проживання виявлено майже півкілограма інших заборонених речовин.

Загалом молодик планував розповсюдження у місті Суми канабісу та психотропних речовин («4-ММС», «PVP», амфетамін).

Дії обвинуваченого кваліфіковано як незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинені повторно (ч. 3 ст. 307 КК України). За санкцією статті йому загрожує від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Обвинувачений перебуває під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування завершено слідчими Сумського РУП ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

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