В Сумах предстанет перед судом 29-летний мужчина за подготовку к сбыту наркотиков

Окружная прокуратура города Сумы направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя областного центра, которого подозревают в подготовке к сбыту наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах.

По данным следствия, мужчина получал оптовые партии запрещенных веществ для последующей продажи.

В ходе досудебного расследования установлено, что в августе 2026 года мужчина через мессенджер под вымышленным именем заказал более килограмма психотропного вещества «PVP». Подозреваемый был задержан правоохранителями во время получения посылки.

Кроме того, при проведении обыска по месту его жительства обнаружено почти полкилограмма других запрещенных веществ.

В целом молодой человек планировал распространение в городе Сумы каннабиса и психотропных веществ («4-ММС», «PVP», амфетамин).

Действия обвиняемого квалифицированы как незаконное приобретение и хранение с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах, совершенные повторно (ч. 3 ст. 307 УК Украины). По санкции статьи ему грозит от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Обвиняемый находится под стражей без возможности внесения залога.

Досудебное расследование завершено следователями Сумского РУП ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

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