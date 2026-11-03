Качество воздуха в Киеве 3 ноября: где в столице самый чистый воздух

По состоянию на утро 3 ноября 2026 года в Киеве преобладает умеренный уровень загрязнения воздуха, однако показатели различаются в зависимости от района и расположения мониторинговых станций. Следить за изменениями качества воздуха в режиме реального времени можно с помощью SaveEcoBot, ЛУН «Город AIR» и Aqicn.

Показатели на разных картах могут несколько отличаться, поскольку сервисы используют собственные сети станций и методики обработки данных. Поэтому для оценки ситуации следует учитывать общую динамику и показатели в конкретном районе.

Ситуация с качеством воздуха может меняться в течение дня. Перед длительным пребыванием на улице стоит проверить актуальные показатели.

Интерактивная карта SaveEcoBot показывает уровень качества атмосферного воздуха в Киеве и отдельных районах столицы. Система собирает данные из сети онлайн-станций мониторинга, часть которых работает в режиме реального времени.

По состоянию на 07:00 3 ноября 2026 года в целом качество воздуха в Киеве было хорошим. В то же время показатели в отдельных районах различались.

Самый низкий индекс загрязнения зафиксировали в Днепровском районе — 46 AQI. Самый высокий показатель, соответствующий умеренному уровню загрязнения, был в Святошинском районе — 61 AQI.

Карта Aqicn отображает индекс качества воздуха в режиме реального времени и позволяет просматривать показатели на отдельных станциях мониторинга. Сервис использует шкалу от хорошего до опасного уровня загрязнения.

Система ЛУН «Город AIR» измеряет концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность. Данные со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI. Чем выше значение AQI, тем выше уровень загрязнения.

Если показатели качества воздуха ухудшились, следует ограничить пребывание на улице и, по возможности, оставаться в помещении. Окна и двери лучше закрыть, а проветривать помещение — после улучшения ситуации.

Также рекомендуется избегать физических нагрузок на открытом воздухе. Если есть очиститель воздуха, его можно использовать в соответствии с инструкцией производителя.

Людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям следует быть особенно осторожными и следить за самочувствием.

Источник: Главком

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