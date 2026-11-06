В Киеве оборудуют 200 мест для проживания на случай критических проблем с отоплением

Столичные власти готовят 200 мест для временного размещения киевлян на случай возникновения чрезвычайных ситуаций с теплоснабжением в течение отопительного сезона.

Об этом во время брифинга сообщил киевский городской голова Виталий Кличко. По его словам, разработку мер реагирования на различные сценарии осуществляет энергетический штаб по жизнеобеспечению города, созданный при участии экспертов и ученых.

В рамках подготовки в одном из профильных центров обустраивают 100 мест для детей с инвалидностью и их семей с обеспечением стационарного пребывания, питания и социального сопровождения, а также ещё 100 мест в отдельном корпусе для пожилых людей и взрослых с инвалидностью. Объект оснащён собственной котельной, генераторами и автономными запасами питьевой и технической воды для работы во время длительного отключения электроэнергии.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам ликвидации последствий российских ударов, восстановления энергоснабжения и ситуации в регионах. Наиболее сложной остается ситуация в Киеве, где люди и предприятия сталкиваются с длительными отключениями электроэнергии и воды.

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику президента Владимира Зеленского относительно готовности столицы к отопительному сезону и возможных проблем с электро- и водоснабжением.

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