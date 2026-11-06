Кличко назвал критику Зеленского в отношении подготовки Киева к зиме отвратительной

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на заявления президента Владимира Зеленского о недостаточной подготовке столицы к отопительному сезону.

Он подчеркнул, что Киев начал подачу тепла вовремя — 16 октября, а проблемы с электроснабжением вызваны российскими атаками на единую энергосистему Украины.

«Как столица, которая, кстати, начала отопительный сезон 16 октября, должна была предотвратить российскую спецоперацию против украинской энергетики?» — написал Кличко.

Мэр также обвинил центральную власть в препятствовании работе столицы и отсутствии помощи. По его словам, постоянные обвинения в адрес Киева являются манипуляциями.

«Потому что, пытаясь избавиться от Кличко любым способом, создавая постоянные препятствия и не помогая столице, центральная власть фактически уничтожает Киев», — заявил городской голова.

Отдельно Кличко раскритиковал принижение работы энергетиков и коммунальщиков, которые восстанавливают поврежденную инфраструктуру под обстрелами.

«Все это выглядит отвратительно по отношению к жителям столицы… А также по отношению к энергетикам, коммунальщикам, другим специалистам, которые, рискуя жизнью, под обстрелами, круглосуточно делают практически невозможное», — подчеркнул он.

Мэр призвал власти всех уровней прекратить поиск виновных и сосредоточиться на совместной работе.

«Страна может выстоять только совместными усилиями, совместной конструктивной работой властей всех уровней», — добавил Кличко.

Источник: Виталий Кличко (Telegram)

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику президента Владимира Зеленского относительно готовности столицы к отопительному сезону и возможных проблем с электро- и водоснабжением.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ликвидации последствий российских ударов, восстановлению энергоснабжения и ситуации в регионах. Наиболее сложной остается ситуация в Киеве, где люди и предприятия сталкиваются с длительными отключениями электроэнергии и воды.

Президент Владимир Зеленский заявил, что руководство «Киевводоканала» может быть сменено, если предприятие не ускорит работу в условиях проблем с энергоснабжением в столице. По его словам, коммунальные службы должны действовать оперативнее, ведь Киев переживает сложный период из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что неоднократно предлагал президенту Владимиру Зеленскому лично обсудить насущные проблемы столицы, однако ответа не получил.

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