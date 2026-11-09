Бесплатный проезд в общественном транспорте Киева обойдётся в 2,2 млрд грн в год

Введение бесплатного проезда во всех муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях столицы потребует около 180 млн грн компенсации ежемесячно.

Такие подсчёты привёл бывший заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань. По его оценке, общие расходы из бюджета составят примерно 2,2 млрд грн в год.

Он раскритиковал такую инициативу, подчеркнув, что эти средства целесообразнее направить на восстановление энергетической инфраструктуры, развитие распределенной генерации и защиту киевских мостов.

Если бесплатный проезд введут только на период перебоев в работе метро или ограничений движения по мостам, сумма компенсаций будет зависеть от продолжительности действия программы и количества маршрутов.

Источник: Виктор Довгань (Facebook)

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского об обсуждении с правительством возможности введения бесплатного проезда в наземном общественном транспорте столицы. Также мэр отреагировал на планы по формированию резерва автобусов для Киева.

Напомним, в столице впервые стоимость проезда на частном маршруте достигла 30 грн. Новый тариф ввели на маршрутке №503, которая курсирует от метро «Красный хутор» до улицы Митрополита Шептицкого.

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру разработать программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте столицы и обеспечить достаточный резерв автобусов.

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