Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów we wszystkich autobusach komunalnych, trolejbusach i tramwajach stolicy będzie wymagało około 180 mln hrywien rekompensaty miesięcznie.

Takie szacunki podał były wiceminister infrastruktury Wiktor Dowgan. Według jego oceny łączne wydatki z budżetu wyniosą około 2,2 mld hrywien rocznie.

Skrytykował tę inicjatywę, podkreślając, że środki te lepiej przeznaczyć na odbudowę infrastruktury energetycznej, rozwój generacji rozproszonej oraz ochronę kijowskich mostów.

Jeśli bezpłatny przejazd zostanie wprowadzony wyłącznie na okres zakłóceń w funkcjonowaniu metra lub ograniczeń ruchu na mostach, kwota rekompensat będzie zależała od czasu trwania programu oraz liczby tras.

Źródło: Wiktor Dowgan (Facebook)

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko skomentował oświadczenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczące rozmów z rządem na temat możliwości wprowadzenia bezpłatnych przejazdów w naziemnym transporcie publicznym stolicy. Burmistrz odniósł się również do planów utworzenia rezerwy autobusów dla Kijowa.

Przypomnijmy, że w stolicy po raz pierwszy opłata za przejazd na prywatnej trasie osiągnęła 30 hrywien. Nową taryfę wprowadzono na trasie autobusowej nr 503, która kursuje od stacji metra „Czerwony Chutir” do ulicy Metropolity Sheptyckiego.

Prezydent Wołodymyr Zełenski zlecił premierowi opracowanie programu bezpłatnych przejazdów w miejskim transporcie naziemnym stolicy oraz zapewnienie wystarczającej rezerwy autobusów.

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