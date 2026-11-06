Kliczko nazwał krytykę Zełenskiego dotyczącą przygotowań Kijowa do zimy ohydną
Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko odniósł się do oświadczeń prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczących niewystarczającego przygotowania stolicy do sezonu grzewczego.
Podkreślił, że Kijów rozpoczął dostarczanie ciepła na czas – 16 października, a problemy z dostawami energii elektrycznej są spowodowane rosyjskimi atakami na jednolity system energetyczny Ukrainy.
„W jaki sposób stolica, która, nawiasem mówiąc, rozpoczęła sezon grzewczy 16 października, miała zapobiec rosyjskiej operacji specjalnej wymierzonej w ukraiński sektor energetyczny?” – napisał Kliczko.
Burmistrz oskarżył również władze centralne o utrudnianie funkcjonowania stolicy i brak pomocy. Według niego ciągłe oskarżenia pod adresem Kijowa są manipulacją.
„Ponieważ próbując pozbyć się Kliczki za wszelką cenę, stwarzając ciągłe przeszkody i nie pomagając stolicy, władze centralne w rzeczywistości niszczą Kijów” – oświadczył burmistrz.
Osobno Kliczko skrytykował lekceważenie pracy pracowników energetyki i służb komunalnych, którzy odbudowują zniszczoną infrastrukturę pod ostrzałem.
„To wszystko wygląda obrzydliwie w stosunku do mieszkańców stolicy… A także w stosunku do pracowników energetyki, służb komunalnych i innych specjalistów, którzy ryzykując życie, pod ostrzałem, przez całą dobę wykonują zadania praktycznie niemożliwe” – podkreślił.
Burmistrz wezwał władze wszystkich szczebli do zaprzestania poszukiwania winnych i skupienia się na wspólnej pracy.
„Kraj może przetrwać tylko dzięki wspólnym wysiłkom i konstruktywnej współpracy władz wszystkich szczebli” – dodał Kliczko.
Źródło: Witalij Kliczko (Telegram)
Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko odpowiedział na krytykę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą gotowości stolicy do sezonu grzewczego oraz ewentualnych problemów z dostawami energii elektrycznej i wody.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził naradę dotyczącą likwidacji skutków rosyjskich ataków, przywrócenia dostaw energii oraz sytuacji w regionach. Najtrudniejsza pozostaje sytuacja w Kijowie, gdzie mieszkańcy i przedsiębiorstwa borykają się z długotrwałymi przerwami w dostawach prądu i wody.
Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że kierownictwo „Kijówwodokanału” może zostać zmienione, jeśli przedsiębiorstwo nie przyspieszy działań w obliczu problemów z dostawami energii w stolicy. Według niego służby komunalne muszą działać sprawniej, ponieważ Kijów przechodzi trudny okres z powodu rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną.
Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko twierdzi, że wielokrotnie proponował prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu osobiste omówienie pilnych problemów stolicy, jednak nie otrzymał odpowiedzi.