Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko odniósł się do oświadczeń prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczących niewystarczającego przygotowania stolicy do sezonu grzewczego.

Podkreślił, że Kijów rozpoczął dostarczanie ciepła na czas – 16 października, a problemy z dostawami energii elektrycznej są spowodowane rosyjskimi atakami na jednolity system energetyczny Ukrainy.

„W jaki sposób stolica, która, nawiasem mówiąc, rozpoczęła sezon grzewczy 16 października, miała zapobiec rosyjskiej operacji specjalnej wymierzonej w ukraiński sektor energetyczny?” – napisał Kliczko.

Burmistrz oskarżył również władze centralne o utrudnianie funkcjonowania stolicy i brak pomocy. Według niego ciągłe oskarżenia pod adresem Kijowa są manipulacją.

„Ponieważ próbując pozbyć się Kliczki za wszelką cenę, stwarzając ciągłe przeszkody i nie pomagając stolicy, władze centralne w rzeczywistości niszczą Kijów” – oświadczył burmistrz.

Osobno Kliczko skrytykował lekceważenie pracy pracowników energetyki i służb komunalnych, którzy odbudowują zniszczoną infrastrukturę pod ostrzałem.

„To wszystko wygląda obrzydliwie w stosunku do mieszkańców stolicy… A także w stosunku do pracowników energetyki, służb komunalnych i innych specjalistów, którzy ryzykując życie, pod ostrzałem, przez całą dobę wykonują zadania praktycznie niemożliwe” – podkreślił.

Burmistrz wezwał władze wszystkich szczebli do zaprzestania poszukiwania winnych i skupienia się na wspólnej pracy.

„Kraj może przetrwać tylko dzięki wspólnym wysiłkom i konstruktywnej współpracy władz wszystkich szczebli” – dodał Kliczko.

Źródło: Witalij Kliczko (Telegram)

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko odpowiedział na krytykę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą gotowości stolicy do sezonu grzewczego oraz ewentualnych problemów z dostawami energii elektrycznej i wody.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził naradę dotyczącą likwidacji skutków rosyjskich ataków, przywrócenia dostaw energii oraz sytuacji w regionach. Najtrudniejsza pozostaje sytuacja w Kijowie, gdzie mieszkańcy i przedsiębiorstwa borykają się z długotrwałymi przerwami w dostawach prądu i wody.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że kierownictwo „Kijówwodokanału” może zostać zmienione, jeśli przedsiębiorstwo nie przyspieszy działań w obliczu problemów z dostawami energii w stolicy. Według niego służby komunalne muszą działać sprawniej, ponieważ Kijów przechodzi trudny okres z powodu rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną.

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko twierdzi, że wielokrotnie proponował prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu osobiste omówienie pilnych problemów stolicy, jednak nie otrzymał odpowiedzi.

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