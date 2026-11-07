W Kijowie szósty w ciągu dnia alarm powietrzny trwał ponad dwie godziny

W sobotę, 7 listopada, w stolicy po raz szósty w ciągu doby ogłoszono alarm powietrzny. O godz. 14:03 trwał on już ponad dwie godziny, a Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegały przed zagrożeniem ze strony wrogich dronów.

W stolicy ogłoszono żółty poziom alarmu. To już szósty alarm od początku dnia w Kijowie. Sygnał odwołania rozległ się o godz. 16:14.

Wcześniej rosyjscy terroryści zniszczyli przedszkole w dzielnicy Solomjanska w Kijowie.

Przypomnijmy, że w nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły atak rakietami skrzydłowymi na Most Północny w Kijowie. W wyniku nocnego ataku uszkodzeniu uległa nawierzchnia wiaduktu, sieć trakcyjna trolejbusów oraz linia energetyczna.

W związku ze skutkami ataku rosyjskich terrorystów na Kijów 7 listopada zmieniono trasę autobusów przejeżdżających przez Most Północny. Obecnie transport publiczny jest kierowany na objazd przez most Podolski.

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